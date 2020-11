Casais que se conhecem pela internet são mais felizes, aponta estudo

Durante a pandemia da Covid-19, os sites e aplicativos de relacionamentos registraram um aumento significativo no número de usuários. Segundo a ciência, isso pode ser um indício de muitos casamentos estáveis no futuro. Um estudo elaborado por pesquisadores europeus mostrou que relações que se iniciam online tendem a ser mais felizes e duradouras. A pesquisa foi conduzida pelos economistas Philipp Hergovich, da Universidade de Viena, e Josué Ortega, do Centro Europeu de Pesquisa Econômica. Segundo os pesquisadores, pessoas que se relacionam por sites e aplicativos de namoro têm mais probabilidade de sucesso quando casados, do que casais que se conhecem por meios tradicionais.

As evidências mostram que a internet trouxe mais diversidade aos relacionamentos. O número de casais inter-raciais, por exemplo, aumentou. Os verdadeiros românticos agora procuram por pessoas que tenham gostos e valores em comum, mesmo que pertençam a outro grupo social. Sites e aplicativos facilitam essa busca, que deixa a aparência em segundo plano.

Nos últimos anos, o estigma em torno do namoro online tem diminuído. Segundo o estudo, pelo menos 30% dos casamentos modernos, nos Estados Unidos, foram iniciados na internet. “Como éramos mais conectados com pessoas semelhantes a nós, era mais provável nos casarmos com alguém da nossa própria etnia e cultura. Mas o namoro online mudou esse padrão”, diz o estudo.

Essa não é a primeira vez que estudos chegam a essa conclusão. As descobertas dos economistas são apoiadas por pesquisas anteriores do psicólogo John T. Cacioppo, da Universidade de Chicago. Ele analisou mais de 19 mil casais e concluiu que aqueles que se conheceram em sites de namoro online estavam mais satisfeitos com seus relacionamentos e eram menos propensos ao divórcio.