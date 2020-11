Os 12 homens mais bonitos do mundo em 2020

11 — Tom Holland

O mais jovem da lista, Tom Holland é um ator britânico nascido em 1996. Começou a atuar ainda na infância, no teatro, e estreou no cinema em 2012, com o filme “O Impossível” (2012). Em 2015, foi anunciado que Holland seria o novo Homem-Aranha. Ele apareceu pela primeira vez como o herói no longa “Capitão América: Guerra Civil” (2016).