10 filmes da Netflix que vão te convencer a ficar em casa

Quando surgiram as primeiras notícias sobre a Covid-19, todos achávamos que a situação se resolveria em 40 dias. Mas a quarentena se estendeu e estamos há meses esperando a vacina. É certo que o isolamento social nunca foi cumprido à risca no Brasil, mas agora tem sido muito mais difícil. Para os leitores que estão precisando de um motivo a mais para ficar em casa, a Bula reuniu em uma lista dez filmes que valem a pena assistir. A lista abrange longas de diferentes gêneros, como a comédia romântica “Amor com Data Marcada” (2020), de John Whitesell; o suspense “Os 7 de Chicago” (2020), de Aaron Sorkin; e o drama “Happy Old Year” (2019), de Nawapol Thamrongrattanarit. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix

A Lição de Moremi (2020), Kunle Afolayan Moremi Olowa é uma estudante brilhante que sonha em ser escritora. Depois que um renomado professor tenta estuprá-la, Moremi decide reportar o episódio de violência e lutar por justiça. O caso se torna conhecido e Moremi recebe o apoio de muitas mulheres. Ao mesmo tempo, há pessoas que distorcem os fatos para afirmar que Moremi não é uma vítima e provocava o professor.

A Caminho da Lua (2020), Glen Keane Após perder a mãe e descobrir que o pai está planejando se casar de novo, a pequena Fei Fei resolve construir uma nave espacial para ir à lua se encontrar com Chang’e, uma deusa que, segundo as histórias que a mãe contava, habita o astro. Fei Fei espera que a deusa convença o pai a continuar solteiro, mas a divindade pede algo em troca para realizar o desejo da garota. Em sua jornada, Fei Fei aprende valiosas lições.

Amor com Data Marcada (2020), John Whitesell Sloane é uma mulher de quase 30 anos traumatizada com o último relacionamento. Por estar solteira há muito tempo, ela é hostilizada pela família em todas as datas comemorativas. Um dia, ela conhece Jackson, que também está cansado de ser pressionado para namorar. Então, eles fazem um acordo: ser o par um do outro durante feriados e ocasiões especiais. Mas, com o passar do tempo, sentimentos diferentes começam a surgir entre os dois.

O Diabo de Cada Dia (2020), Antonio Dias A história se passa nos anos 1960, em uma comunidade rural de Ohio, e acompanha vários personagens peculiares que foram afetados pela guerra de diferentes maneiras. O principal deles, Willard Russell, é um veterano atormentado por não ter conseguido salvar a esposa da morte. O filho dele, Arvin Eugene, cresce tentando se tornar um homem bom, mas acaba sendo atingido pela violência que domina a cidade.

Os 7 de Chicago (2020), de Aaron Sorkin Em 1968, em Chicago, o Partido Democrata realiza uma convenção para escolher os candidatos à eleição presidencial daquele ano. Do lado de fora, mais de 15 mil manifestantes contra a Guerra do Vietnã entram em confronto com a polícia e a Guarda Nacional dos EUA. Os organizadores do protesto, que era inicialmente pacífico, são acusados de conspiração e incitação da desordem. O julgamento deles atrai atenção mundial.

Happy Old Year (2019), Nawapol Thamrongrattanarit Jean quer transformar sua casa em um home office e está fazendo uma faxina geral, jogando fora tudo que não é realmente necessário. Mas, ela enfrenta um grande desafio quando se depara com algumas coisas que pertencem a Aim, seu ex-namorado. Ainda que esses objetos não sejam úteis, cada um deles lembra uma história importante e traz à tona sentimentos não resolvidos.

Longa Jornada Noite Adentro (2019), Bi Gan Após 12 anos, Luo Hongwu retorna a Kaili, a cidade de onde fugiu por ter cometido um assassinato. De volta para o funeral do pai, Luo relembra a morte de um velho amigo, Wildcat, e tenta reencontrar Wan Qiwen, uma mulher que ele nunca conseguiu esquecer, com quem viveu um romance há quase 20 anos. Enquanto Luo percorre as ruas de Kaili para encontrar Wan, suas lembranças se misturam com o presente e levam-no ao delírio.

Blockers (2018), Kay Cannon Julie, Kayla e Sam são melhores amigas desde o jardim de infância. Prestes a se formarem no ensino médio, elas fazem o pacto de perder a virgindade no dia da festa de graduação. Mas os pais das garotas também são amigos e descobrem o que elas estão planejando. Com medo de verem as filhas crescendo, eles resolvem segui-las para impedir que façam sexo.

Serei Amado Quando Morrer (2018), Morgan Neville No final da carreira, o cineasta Orson Welles já não tinha o mesmo renome em Hollywood. Apesar de ser considerado um gênio, estava em crise e ficou seis anos tentando concluir “O Outro Lado do Vento”, filme que seria seu grande retorno. Com sua morte em 1985, o projeto permaneceu em um cofre. Neste documentário, imagens inéditas de Welles se unem a entrevistas com o elenco para contar a história da produção do longa.