Os 10 filmes mais envolventes da Netflix e do Amazon Prime Video

A Bula reuniu em uma lista os dez filmes mais envolventes disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video, os dois serviços de streaming mais populares no Brasil. Os longas escolhidos têm tramas inteligentes e cativantes, que conseguem prender a atenção do espectador do início até o desfecho. Além disso, todos foram bem-avaliados pela crítica especializada em cinema. Entre eles, destacam-se “O Sacrifício do Cervo Sagrado” (2018), de Yórgos Lánthimos; “Precisamos Falar Sobre o Kevin” (2012), de Lynne Ramsay; e “V de Vingança” (2005), dirigido por James McTeigue. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix e Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Dark Waters — O Preço da Verdade (2020), Todd Haynes Robert Bilott é um advogado corporativo famoso por defender indústrias de químicos. Mas, ao representar um fazendeiro cujo terreno foi contaminado pelo lixo tóxico da grande DuPont, ele muda de lado. Por mais de 20 anos, Bilott leva ao tribunal os crimes ambientais da empresa. Quanto mais investiga, mais descobre mortes e corrupções. Mas, sua luta pode colocar em risco sua carreira e sua família.

O Sacrifício do Cervo Sagrado (2018), Yórgos Lánthimos Steven é um cardiologista casado e pai de dois filhos. Ele é muito conceituado em sua área, mas na verdade é alcoólatra. Quando um paciente morre durante uma cirurgia executada por ele, Steven decide se aproximar do filho do homem, Martin, de 16 anos. Ele começa a presentear o garoto e o apresenta para toda a família. Mas, quando Martin percebe que está sendo deixado de lado, elabora um plano de vingança contra o médico.

Precisamos Falar Sobre o Kevin (2012), Lynne Ramsay Eva nunca quis ser mãe e por isso tem uma relação complicada com seu filho, Kevin. Agora, o adolescente está preso por ter sido o responsável por uma tragédia e Eva tenta lidar com a sensação de responsabilidade pelo que aconteceu. Morando sozinha, ela tem sua casa e carro pichados pela população revoltada com Kevin. Eva arruma um novo emprego e tenta recomeçar sua vida, mas continua sendo maltratada pelas pessoas.

O Segredo dos Seus Olhos (2009), Juan José Campanella Benjamin Esposito se aposenta do cargo de oficial de justiça e decide escrever um livro. Sua inspiração é uma história trágica, da qual foi testemunha em 1974. Na época, o departamento onde ele trabalhava foi designado para investigar o estupro e o consequente assassinato de uma jovem. Em sua jornada, Benjamin conhece o marido da vítima e promete ajudá-lo a encontrar o culpado.

Somente Elas (1995), Herbert Ross Após ser demitida, a cantora Jane Deluca responde a um anúncio de jornal de Robin Nickerson, que procura alguém para atravessar o país de carro com ela. No meio do caminho, elas resgatam Holly, uma amiga de Jane que está fugindo do namorado abusivo. Apesar de serem muito diferentes, as três acabam se tornando grandes amigas. Juntas, procuram um novo lugar para recomeçar a vida.

Netflix

O Diabo de Cada Dia (2020), Antonio Dias A história se passa nos anos 1960, em uma comunidade rural de Ohio, e acompanha vários personagens peculiares que foram afetados pela guerra de diferentes maneiras. O principal deles, Willard Russell, é um veterano atormentado por não ter conseguido salvar a esposa da morte. O filho dele, Arvin Eugene, cresce tentando se tornar um homem bom, mas acaba sendo atingido pela violência que domina a cidade.

Um Contratempo (2016), Oriol Paulo Adrian Doria é um jovem homem de negócios que vive uma ótima fase tanto na vida profissional quanto familiar. Até que um dia ele acorda num quarto de hotel e encontra sua amante morta no banheiro. Com medo de ver sua vida desmoronar, Adrian contrata a melhor advogada de defesa da Espanha, Virginia Goodman, que o ajudará a descobrir o que realmente aconteceu naquela noite.

V de Vingança (2005), James McTeigue Após uma guerra mundial, um partido totalitário ascende ao poder na Inglaterra. O governo tem o controle da mídia, há uma polícia secreta e as minorias são enviadas para campos de concentração. Na luta pela liberdade, um homem mascarado e conhecido apenas como V usa táticas terroristas para enfrentar os opressores da sociedade. V salva Evey, uma jovem vítima da polícia, e encontra nela uma nova aliada contra o governo.

Beleza Americana (1999) Sam Mendes O filme conta a história de Lester Burnham, um homem de meia idade completamente insatisfeito com a vida. Ele é casado com Carolyn, uma ambiciosa corretora de imóveis, com quem tem uma filha adolescente, Jane. Lester reencontra um sentido quando se apaixona por Angela, uma amiga de Jane. Para tentar abandonar o cotidiano monótono e conquistar a garota, ele conta com a ajuda do vizinho Ricky, que lhe dá alguns conselhos.