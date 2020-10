A Netflix tornou-se uma potência nos últimos anos devido à produção de conteúdo original. Com seus lançamentos, o serviço de streaming reavivou ao redor do mundo a paixão pelas comédias românticas. De “Para Todos os Garotos que Já Amei” (2018) a “Meu Eterno Talvez” (2019), a plataforma é dona de vários longas do gênero que valem a pena assistir, enquanto alguns outros não merecem o seu tempo. Para ajudar os espectadores, a Bula reuniu em um ranking os 53 romances e comédias românticas mais populares da Netflix, classificados do pior ao melhor, de acordo com as pontuações que receberam nos “Rotten Tomatoes”. É importante ressaltar que as avaliações no site foram analisadas na data da publicação, mas podem mudar com o passar do tempo. A seleção original foi realizada pela revista Insider.

53 — Nu (2017), Michael Tiddes 52 — MILF (2020), Axelle Laffont 51 — Desperados (2020), LP 50 — A Barraca do Beijo (2018), Vince Marcello 49 — Nosso Último Verão (2019), William Bindley 48 — A Barraca do Beijo 2 (2020), Vince Marcello 47 — Um Amor, Mil Casamentos (2020), Dean Craig 46 — Perfeita para Você (2018), Stephanie Laing 45 — O Feitiço do Natal (2018), Bradley Walsh 44 — O Príncipe do Natal: O Bebê Real (2019), John Schultz 43 — A Missy Errada (2020), Tyler Spindel 42 — Resgate do Coração (2019), Ernie Barbarash 41 — #REALITYHIGH (2017), Fernando Lebrija 40 — Quando nos Conhecemos (2018), Ari Sandel 39 — Cartão de Natal (2017), Ernie Barbarash 38 — Escola de Solteiras (2019), Luis Javier Henaine 37 — Crush à Altura (2019), Nzingha Stewart 36 — Feel The Beat (2020), Elissa Down 35 — Viver Duas Vezes (2019), Maria Ripoll 34 — O Príncipe do Natal: O Casamento Real (2018), John Schultz 33 — Amor Garantido (2020), Mark Steven Johnson 32 — Sierra Burgess é Uma Loser (2018), Ian Samuels 31 — Te Quiero, Imbecil (2020), Laura Mañá 30 — Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars (2020), David Dobkin 29 — Loja de Unicórnios (2019), Brie Larson 28 — Amor em Obras (2019), Roger Kumble 27 — O Date Perfeito (2019), Chris Nelson 26 — Um Crime para Dois (2020), Michael Showalter 25 — Por Lugares Incríveis (2020), Brett Haley 24 — Ibiza: Tudo pelo DJ (2018), Alex Richanbach 23 — Um Passado de Presente (2019), Monika Mitchell 22 — Xoxo: A Vida é Uma Festa (2016), Christopher Louie 21 — Felicidade por Um Fio (2018), Haifaa al-Mansour 20 — Um Príncipe de Natal (2017), Alex Zamm 19 — Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você (2020), Michael Fimognari 18 — A Princesa e a Plebeia (2018), Michael Rohl 17 — Alex Strangelove (2018), Craig Johnson 16 — Eu Não Sou um Homem Fácil (2018), Éléonore Pourriat 15 — Deixe a Neve Cair (2019), Luke Snellin 14 — Alguém Especial (2019), Jennifer Kaytin Robinson 13 — Feliz Aniversário de Casamento (2018), Jared Stern 12 — Mademoiselle Vingança (2019), Emmanuel Mouret 11 — Dumplin (2019), Anne Fletcher

10 — Dançarina Imperfeita (2020), Laura Terruso Quinn é uma adolescente que sonha em ser bailarina, mas é péssima nos passos. Ela descobre que, para entrar na universidade que sonha, terá que ganhar uma competição de dança. Só que, como ela não é boa, nenhuma equipe a aceita. Então, Quinn chama suas amigas para montar um novo grupo e participar do concurso. Até lá, ela terá que aprender a ser uma ótima dançarina.

9 — A Incrível Jessica James (2017), James C. Strouse O filme narra a história da dramaturga Jessica. Quando seu relacionamento chega ao fim sem um motivo aparente, ela fica perturbada. Para levantar o astral de Jessica, sua melhor amiga, Tasha, sugere que ela saia com Boone, um desenvolvedor de aplicativos que também se separou recentemente. Apesar do receio, Jessica se encontra com Boone. Aos poucos, os dois descobrem como enfrentar os tempos difíceis juntos.

8 — Nossas Noites (2017), Ritesh Batra Addie Moore é uma viúva solitária que tem problemas para dormir. Certa noite, ela convida o vizinho Louis, que também é viúvo, para dormir em sua casa. O objetivo da proposta não é nada romântico, ela apenas quer que os dois vençam a insônia juntos. No início, Louis fica sem reação com o convite, mas, à medida que o tempo passa, os dois estabelecem uma conexão e uma relação de cumplicidade nasce entre eles.

7 — Meu Eterno Talvez (2019), Nahnatchka Khan Os amigos de infância Sasha e Marcus se reencontram 15 anos mais tarde, em São Francisco. Agora, ela é uma chef de cozinha famosa, enquanto ele é um músico frustrado. Apaixonado desde sempre pela amiga, Marcus resolve se declarar de uma vez por todas. Mas, no mesmo dia, Sasha conta que encontrou o homem de seus sonhos. Mesmo decepcionado, Marcus finge estar feliz pela amiga.

6 — O Casamento de Ali (2017), Jeffrey Walker Baseado em fatos reais, o filme conta a história de Ali, filho de um clérigo muçulmano. Com medo de decepcionar o rigoroso pai, Ali esconde sua reprovação no vestibular de medicina. Ele finge ser um estudante e frequenta as aulas da faculdade, onde conhece Dianne. Os dois jovens se apaixonam, mas os pais de Ali são contra o romance e esperam que ele se case com a mulher a quem já foi prometido.

5 — O Plano Imperfeito (2018), Claire Scanlon Harper e Charlie trabalham no mesmo prédio como assistentes de dois executivos de Manhattan. O temperamento de seus chefes faz com que os jovens não tenham tempo para si mesmos. Eles se dedicam totalmente ao trabalho, na esperança de uma oportunidade melhor. Cansados da situação, os assistentes se juntam para fazer com que os dois patrões se apaixonem e, dessa forma, deem uma folga a eles.

4 — A Mala e os Errantes (2016), Adam Leon Danny aceita substituir seu irmão, Darren, em uma missão aparentemente fácil: dirigir até uma estação de metrô, pegar uma maleta misteriosa e fugir. Junto com ele está a motorista Ellie, uma garota contratada pelos criminosos que precisa do dinheiro para mudar de vida. Mas, Danny se atrapalha e pega a bolsa errada. Enquanto correm pelo subúrbio de Nova York para encontrar a maleta certa, Danny e Ellie acabam se apaixonando.

3 — Para Todos os Garotos que Já Amei (2018), Susan Johnson Adaptada do livro homônimo de Jenny Han, essa comédia romântica conta a história da jovem Lara Jean, que escreve cartas de amor secretas para todos os garotos pelos quais já se apaixonou. Tudo muda quando, inesperadamente, as cartas são enviadas para seus destinatários. Os garotos começam a procurá-la para saber se ela ainda gosta deles e, para fugir, Lara Jean finge que está namorando.

2 — Você Nem Imagina (2020), Alice Wu Ellie Chu é uma estudante tímida e inteligente. Para ganhar dinheiro e contribuir com as contas em casa, ela faz os trabalhos escolares dos colegas. Paul, um jogador de futebol com dificuldades para se expressar, pede que Ellie o ajude a escrever uma carta para Aster Flores, a garota mais popular do colégio. Ellie aceita a missão, mas com o passar do tempo também se apaixona por Aster.