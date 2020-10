20 melhores filmes da Netflix para assistir com crianças

Dentre as opções de filmes para crianças, os melhores são aqueles que, além de divertir, ensinam valores sobre família, amizades e amadurecimento. Seguindo esse estilo, a Bula reuniu em uma lista 20 longas de diferentes gêneros e épocas que todas as crianças deveriam assistir. Para os pequenos, estes filmes abrirão as portas do universo cinematográfico, e para os pais, serão uma viagem à infância. Entre os selecionados, destacam-se “Sitara: Sonhando com as Estrelas” (2020), de Sharmeen Obaid-Chinoy; e o premiado “O Conto da Princesa Kaguya” (2013), de Isao Takahata. Os filmes estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Dragon Quest: Your Story (2020), Takashi Yamazaki e Makoto Hanafusa Baseado no videogame “Dragon Quest”, o filme acompanha a vida de Luca, um garoto que vive no reino de Gotha. A mãe de Luca foi dada como morta após o parto, mas o pai, Pankraz, acredita que ela foi sequestrada pelos monstros que servem ao vilão Ladja. Então, ele e Luca viajam por Gotha com a esperança de encontrá-la e derrotar Ladja.

Carmen Sandiego: Roubar ou Não, Eis a Questão (2020), Jos Humphrey Neste especial interativo, os dois amigos da ladra Carmen Sandiego, Ivy e Zack, são sequestrados por VILE, uma organização vilã que ameaça fazer uma lavagem cerebral nas vítimas. Para resgatar seus parceiros, Carmen concorda em ajudar VILE numa série de assaltos ambiciosos em todo o mundo. A produção é uma continuação da série “Carmen Sandiego” e os espectadores podem decidir as ações da protagonista.

Os Irmãos Willoughby (2020), Kris Pearn Os quatro irmãos Tim, Jane e os gêmeos Barnaby estão cansados do comportamento egoísta de seus pais, que estão sempre ocupados e não cuidam devidamente dos filhos. Acreditando que ficarão melhor sozinhos, eles elaboram um plano para que os pais viajem e não voltem mais. Mas, o casal contrata uma babá, Linda, que ensina às crianças o que significa ser uma família de verdade.

Sitara: Sonhando com as Estrelas (2020), Sharmeen Obaid-Chinoy No Paquistão dos anos 1970, Pari é uma garota de 14 anos que sonha em pilotar aviões, mas seu pai deseja casá-la com um homem mais velho para fazer jus às tradições. A história de Pari é contada pela perspectiva de sua irmã mais nova, Mehr, que tem apenas 6 anos e desconhece as barreiras que se colocam em meio aos sonhos das mulheres de sua família.

A Menina e o Leão (2019), Gilles de Maistre A adolescente Mia cresceu em uma fazenda de leões comprada por seus pais, John e Alice, na África do Sul. Desde pequena, ela tem uma profunda conexão e amizade com Charlie, um leão branco. Seu pai vende os felinos para caçadores que matam os animais apenas para exibi-los em fotos. Com medo de que o pai venda Charlie, que é de uma espécie em extinção, Mia foge com o leão e tenta levá-lo para um santuário.

Klaus (2019), Sergio Pablos Pior aluno da academia de carteiros, o mimado Jasper é mandado para Smeerensburg, uma remota ilha localizada acima do Círculo Ártico. Nessa cidade, os habitantes brigam o tempo todo e não demonstram o mínimo interesse pelas cartas. Para bater sua meta de correspondências e voltar para casa logo, Jasper conta com a ajuda da professora Ava e do misterioso carpinteiro Klaus. Juntos, eles tentam alegrar Smeerensburg e apresentar aos moradores a magia do natal.

Caninos Brancos (2018), Alexandre Espigares Adaptado do livro homônimo de Jack London, lançado em 1906, o filme conta a história de um cão-lobo nascido nas montanhas do Canadá. Filho de Kichi, o puxador de trenó mais rápido da tribo, ele logo é adotado pela família de Gray Beaver. Em seu novo lar, ele ganha o nome de Caninos Brancos e se torna um animal inteligente e forte. Então, uma promotora de brigas de cães faz de tudo para conseguir roubá-lo.

A Ganha-Pão (2017), Nora Twomey Parvana é uma garota que vive no Afeganistão governado pelas forças do Talibã. Quando seu pai é preso de maneira injusta, ela, sua mãe e a irmã ficam desamparadas. Mulheres não podem trabalhar no país e ninguém lhes vende comida se estiverem desacompanhadas. Então, Parvana decide se disfarçar de menino para trabalhar e garantir o sustento de sua família.

Beat Bugs: All Together Now (2017), Josh Wakely Embalado pelas canções dos Beatles, Beat Bugs conta as histórias de Jay, Kumi, Crick, Buzz e Walter, cinco insetos que adoram brincar no quintal. Neste episódio especial, eles ganham um show de talentos local e decidem participar do “The Bug Factor”, o maior concurso de canto televisionado. Mas, para isso, eles precisam viajar até o distante Rocket Ship Park.

A Bailarina (2016), Eric Summer e Éric Warin O filme se passa em 1869 e conta a história de Félicie, uma garota órfã que, num ato de coragem, foge do orfanato rumo a Paris, ao lado de seu melhor amigo, Victor. Ela deseja em ser bailarina, ele quer ser inventor. Para conseguir uma vaga na Grande Ópera de Paris, Félicie usa uma identidade falsa. Mas, logo ela percebe que essa mentira pode afastá-la de seu grande sonho.

O Pequeno Príncipe (2016), Mark Osborne Para passar numa escola de renome, uma garota é obrigada pela mãe a estudar durante todo o verão. Um dia, um acidente provocado pelo vizinho faz com que a hélice de um avião caia em sua casa. Curiosa para saber como o objeto foi parar ali, ela vai interrogar o vizinho e descobre que ele é um aviador. Os dois logo se tornam amigos e ele conta à menina a história de um pequeno príncipe que vivia em um asteroide. A mãe, achando que a amizade está atrapalhando os estudos da filha, tenta afastá-la do aviador.

O Conto da Princesa Kaguya (2013), Isao Takahata Kaguya, uma bebê, é encontrada dentro de um tronco de bambu brilhante por Sanuki e sua esposa, Ona. Acreditando que ela é uma presença divina, eles a levam para casa e a chamam de “princesa”. Passado o tempo, Kaguya se transforma em uma bela jovem, que atrai a cobiça de vários nobres, incluindo o próprio imperador. Como não tem interesse em nenhum dos pretendentes, Kaguya exige presentes impossíveis a eles.

O Mundo dos Pequeninos (2012), Hiromasa Yonebayashi No subúrbio de Tóquio, sob o assoalho de uma casa antiga, moram Arrietty e sua família, todos seres minúsculos. Eles sobrevivem roubando itens dos vizinhos humanos e colocando a culpa em gatos e ratos. Mas, quando o jovem Shawn se hospeda na residência, ele descobre Arrietty e os dois se tornam amigos, colocando em risco o segredo e a vida de todos os familiares da garota.

Como Treinar Seu Dragão (2010), Chris Sanders Soluço é um adolescente desajeitado que vive na ilha viking de Berk, onde ladrões costumam roubar o gado. Ele participa de aulas para aprender a matar os dragões e tenta provar que é um verdadeiro viking, mas acaba fazendo amizade com um dos monstros, que está machucado. Sem coragem de matar o animal, Soluço decide adestrá-lo e torna-se cada vez mais eficaz em domar os dragões.

O Pequeno Nicolau (2009), Laurent Tirard Nicolau leva uma vida tranquila, sendo amado pela família e se divertindo com os amigos. Um dia, ele escuta uma conversa entre os adultos e começa a acreditar que a mãe está grávida. Nicolau acha que se os pais tiverem um outro filho, ele será abandonado. Então, o garoto convoca os amigos da escola e, juntos, eles criam planos mirabolantes para evitar o nascimento de seu irmãozinho.

A Menina e O Porquinho (2006), Gary Winick Fern é filha de um fazendeiro e está determinada a salvar seu porquinho, Wilbur, do machado de seu pai. Ela esconde o animalzinho no celeiro do tio, mas não percebe que ele está sendo mantido lá apenas até o Natal. A aranha Charlotte, que também mora no celeiro, percebe o plano dos adultos e tentará mostrar ao fazendeiro que Wilbur é um porquinho diferente e merece ser salvo.

Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas (2004), Tim Burton Na juventude, Edward Bloom resolve deixar sua pequena cidade, no Alabama, para dar a volta ao mundo. Em seu percurso, ele vive aventuras surpreendentes. Anos mais tarde, no dia do casamento de seu filho, William, ele conta alguns dos episódios fantásticos que viveu, fascinando a todos. Mas, William acredita que o pai está mentindo e resolve investigar a veracidade das histórias contadas por ele.

O Reino dos Gatos (2002), Hiroyuki Morita Na volta da escola para casa, Haru salva um gatinho que estava prestes a ser atropelado por um caminhão. Na mesma noite, Haru recebe a visita do pai do animalzinho, que afirma ser o Rei do Reino dos Gatos. Como recompensa, ela é convidada para conhecer o local, onde os animais vivem livres e conversam como humanos. Mas, logo Haru percebe que o plano do Rei é casá-la com seu filho e tenta arrumar uma forma de fugir.

Sussuros do Coração (1995), Yoshifumi Kondō Shisuku é uma estudante que sonha em ser escritora e decide ler 20 livros durante o verão. Curiosamente, todas as edições que ela pega na biblioteca parecem ter sido lidas anteriormente por um tal de Seiji. Encantada, ela apelida o desconhecido de “Príncipe dos Livros”. Um dia, numa loja de violinos, ela conhece um garoto de sua idade muito irritante. Mas, com o passar dos tempos, Shisuku descobre que ele é Seiji.