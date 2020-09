As 10 cenas mais chocantes da história do cinema

Dizem que um filme, para ser considerado bom, precisa incomodar os telespectadores. Mas, algumas produções apresentam cenas tão chocantes, que se tornam insuportáveis e chegam a esvaziar as poltronas do cinema. Além disso, muitos sofrem censura em vários países, devido à violência explícita. A Bula reuniu em uma lista dez das cenas mais chocantes da história do cinema, com base em compilações realizadas por publicações internacionais, como os sites “Collider” e “The Independent”. A lista abrange longas de diferentes épocas, provando que as polêmicas não são novidade e que o cinema sempre teve uma disposição para o absurdo.

Um Cão Andaluz (1929), Luis Buñuel Uma parceria entre Luis Buñuel e Salvador Dalí, “Um Cão Andaluz” não possui uma história, é um filme surrealista que utiliza a lógica dos sonhos, baseado nos conceitos de Freud. O longa apresenta uma cena chocante, na qual um homem corta com uma navalha o olho de uma mulher. Segundo Buñuel, a ideia veio de um sonho que ele mesmo teve.

Salò ou Os 120 Dias de Sodoma (1976), Pier Paolo Pasolini No longa, que se passa em 1944, quatro líderes fascistas são selecionados para serem autores de uma série de torturas e experimentos sádicos ao longo de 120 dias, na cidade italiana de Saló. Eles sequestram 16 jovens saudáveis e os aprisionam em uma mansão como escravos sexuais. Em uma das cenas, uma garota é forçada a comer as fezes de um dos fascistas.

A Centopeia Humana (2009), Tom Six No filme, duas garotas estão viajando quando o carro quebra numa floresta deserta. Elas buscam ajuda na casa de Josef, um cirurgião aposentado, mas são raptadas e acordam numa enfermaria improvisada. Josef tem o plano de criar uma centopeia humana juntando pessoas. Em uma das cenas, ele tenta costurar o ânus de uma das vítimas à boca da outra.

127 Horas (2011), Danny Boyle O filme conta a história real de Aron Ralston, que está fazendo uma exploração em um cânion remoto em Utah. Uma pedra se solta e Aron fica enclausurado em uma fenda, com um braço preso contra a parede. Ao ver que não conseguiria mover a pedra, ele toma a decisão de amputar o próprio braço com uma faca.

Holocausto Canibal (1980), Ruggero Deodato No filme, uma equipe de documentaristas norte-americanos viaja para a selva amazônica com o objetivo de filmar tribos indígenas canibais. Dois meses depois, eles são dados como desaparecidos e o famoso antropólogo Harold Monroe receba a missão de tentar resgatá-los na floresta. A cena mais perturbadora do filme mostra uma índia empalada.

Jogos Mortais IV (2007), Darren Lynn Bousman Em “Jogos Mortais IV”, detetives veteranos do FBI examinam o mais recente jogo do sádico serial killer Jigsaw, que cria armações mortais para suas vítimas. Quando o oficial Hoffman desaparece, os outros agentes iniciam uma busca pela cidade. Na cena mais chocante, um homem é preso em uma armadilha com várias facas que dilaceram seu rosto.

Maratona da Morte (1976), John Schlesinger O filme conta a história de Christian Szell, um antigo dentista do governo nazista, responsável pelo campo de concentração de Auschwitz. Refugiado no Uruguai, ele tenta contrabandear diamantes, mas suspeita que um homem chamado Doc está tentando roubá-lo. Então, ele captura Babe, o irmão de Doc, e usa suas técnicas sádicas de dentista para torturá-lo.

Boa Noite, Mamãe (2016), Veronika Franz Após ficar longe alguns dias, por conta de cirurgias plásticas, uma mulher retorna para casa. Mas, seus dois filhos não acreditam que a pessoa com o rosto coberto seja realmente a mãe deles e começam a persegui-la. O longa possui muitas cenas explícitas, mas a mais perturbadora ocorre quando os garotos prendem a mãe na cama e a torturam.

Mãe! (2017), Darren Aronofsky Em “Mãe!”, um casal vive isolado em uma mansão no campo. Quando visitantes desconhecidos batem à porta, a tranquilidade do casal é abalada. O filme foi criticado pela violência brutal que apresenta. Nos últimos minutos, a personagem de Jennifer Lawrence é espancada e chutada repetidamente. Mas, a cena mais chocante é a de um bebê sendo entregue para sacrifício.