Claro anuncia campanha de benefícios no Mês do Cliente

Para comemorar o Dia do Cliente, operadora oferece um mês de várias experiências para que seus assinantes possam se conectar e aproveitar o período com muita diversão

Na Claro, o Dia do Cliente vai durar o mês inteiro. Para homenagear seus assinantes, a operadora lança um pacote de vantagens que inclui promoção de prêmios “Sua Casa, Seu Clube”, a chegada da CONMEBOL TV no lineup da Claro e a cobertura completa do futebol sul-americano na plataforma de TV por Assinatura, além de uma pasta de filmes especiais no NOW, serviço de streaming da operadora, com 50% de desconto. Todos os benefícios do Mês do Cliente são oferecidos pelo Claro Clube, programa de fidelidade da operadora, e são válidos até o dia 30 de setembro.

Na promoção “Sua Casa, Seu Clube”, o cliente cadastrado no Claro Clube concorre a prêmios como Kits Claro clube e eletrônicos Samsung, como Smart TV 4K, Notebook, Smartphone e muito mais para equipar a casa e aproveitar ainda mais os serviços da Claro. Quanto mais produtos Claro o cliente possuir mais chances tem de ganhar. Para participar é simples, basta acessar o site, clicar em participar e responder a pergunta: Qual operadora faz da Sua casa, Seu clube?

E uma das grandes novidades, especialmente para os fãs de futebol, é a chegada da CONMEBOL TV no lineup do pay-per-view Claro, garantindo que o assinante tenha acesso aos grandes jogos da CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sul-Americana e CONMEBOL Recopa, com a melhor qualidade possível.

Neste mês, a Claro também preparou uma Pasta no NOW com 50% de desconto em diversos filmes de grande sucesso. Na programação estão lançamentos como “Adoráveis Mulheres”, escrito e dirigido por Greta Gerwig, baseado no romance clássico americano da escritora Louisa May Alcott; “Maria e João — O Conto das Bruxas”, uma reinvenção sombria de um dos contos de fadas mais populares do mundo, com direção de Oz Perkins; “Jogo Assassino”, o suspense policial de David Raymond, com nomes no elenco como Henry Cavill e Alexandra Daddario; entre vários outros títulos.

O acesso ao NOW é gratuito para todos os clientes da Claro pelo site e app para dispositivos móveis e assinantes de TV da operadora também assistem pelo canal 1 do controle remoto. No NOW, podem assistir quando quiser os seus programas de TV e ainda alugar filmes recém-saídos do cinema.