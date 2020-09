Setembro Amarelo: 13 livros ficcionais sobre depressão e suicídio

Mrs. Dalloway (1925), de Virginia Woolf

Considerado uma das maiores obras literárias do século 20, “Mrs. Dalloway” é um misto de romance psicológico com ensaio filosófico e narra um único dia da vida da famosa protagonista Clarissa Dalloway, que percorre as ruas da Londres dos anos 1920 cuidando dos preparativos para a festa que realizará no mesmo dia, à noite. O bom clima lembra-a de sua juventude vivida no campo e faz com que ela se questione sobre as escolhas que tomou ao longo da vida, como casar-se com o exigente Peter Walsh.

Pioneiro na exploração do inconsciente humano por meio do fluxo de consciência, o livro se consagrou tanto pelo experimentalismo linguístico quanto pelo retrato preciso das transformações da Inglaterra no período entre as guerras.