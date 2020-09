Centenas de cursos gratuitos, com certificados, das universidades de Harvard, Yale, Princeton e Columbia

Devido à pandemia da Covid-19, a crise econômica tem atingido todo o mundo em 2020. Segundo os especialistas, este é o momento de melhorar o currículo para quando as boas oportunidades voltarem a aparecer. Na web, o site Class Central reúne centenas de cursos online e gratuitos das universidades Ivy League, ou seja, as mais prestigiadas dos Estados Unidos.

Yale, Harvard, Princeton e Columbia são algumas das universidades com cursos online listados no Class Center. “Nosso objetivo é fazer com que a educação online funcione para todos. Independentemente do que você deseja aprender, é mais do que provável que o nosso catálogo de cursos atenda às suas necessidades”, diz o site.

No site, as aulas são divididas por temas: Negócios, Humanidades, Ciências Sociais, Engenharia, Desenvolvimento Pessoal e outros. Basta escolher o programa e checar as informações sobre ele: data de início, tempo estimado para término, idioma e outros. Depois, é só clicar em “Go to Class” para ser redirecionado à plataforma do curso. A maioria dos cursos é em inglês.

Um diferencial do Class Central é a possibilidade de ver as avaliações sobre cada curso. Os alunos que completam as aulas podem deixar suas críticas e avaliá-las com notas que vão de uma a cinco estrelas. Ao criar um perfil gratuito, o site também permite que o usuário faça listas personalizadas e receba notificações sobre os próximos cursos, de acordo com os seus interesses.

Clique para acessar: Centenas de cursos gratuitos, com certificados, de universidades da Ivy League, como Harvard, Yale, Princeton e Columbia