20 filmes eróticos para maiores de 18 anos, disponíveis no Amazon Prime Video e na Netflix

Holding the Man (2015), Neil Armfield

Tim e John se conhecem durante a adolescência, em um colégio para garotos, nos anos 1970. Enquanto John comanda o time do futebol, Tim faz parte do grupo de teatro. Os dois se apaixonam e, apesar do preconceito, formam um casal disposto a enfrentar tudo. Até que, 15 anos depois, são diagnosticados com AIDS. O filme é inspirado no livro autobiográfico de Timothy Conigray, também intitulado “Holding the Man” (1995).