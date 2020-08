12 séries recentes da Netflix e do Amazon Prime Video para assistir e apenas relaxar

Modern Love (2019), John Carney

A série é uma antologia que reúne oito episódios inspirados em histórias reais enviadas pelos leitores da popular coluna “Modern Love”, do jornal “The New York Times”. Entre as histórias, estão a da jovem Maggie, que vive sozinha em Nova York, mas sempre conta com a ajuda do porteiro Guzmin; a de Lexi, que tenta lidar com seu transtorno de bipolaridade; e a de Tobin e Andy, um casal tentando adotar uma criança.