Um dos pontos turísticos mais famosos da Cidade do México, o Museu Frida Kahlo, também chamado de La Casa Azul, agora pode ser visitado virtualmente, de forma gratuita. Localizado em um dos bairros mais antigos e bonitos da capital mexicana, o museu preserva os objetos pessoais que revelam o universo privado de Kahlo, uma das artistas mais conhecidas da América Latina.

Frida Kahlo nasceu e morreu na Casa Azul. Após seu casamento com Diego Rivera, viveu em diferentes lugares, mas sempre voltou para a residência de sua família. No local, que foi transformado em museu em 1958 — quatro anos após a morte da pintora, é possível observar de perto todo o seu universo criativo.

Construída em 1904, a casa exibe alguns trabalhos de Frida Kahlo no térreo. A cozinha, a sala de jantar e os quartos dedicados aos itens pessoais de Diego Rivera também ficam no primeiro piso. Nos cômodos do andar superior, ficam o quarto e o estúdio de Kahlo, com mobiliário original. Além das obras e pertences pessoais do casal, espalham-se pela casa pinturas de outros artistas da época, como Paul Klee e José María Velasco.

No tour virtual, o visitante tem acesso a todos esses cômodos, além do terraço, jardim e outros espaços, todos ocupados com muitas obras de arte e artesanato. As imagens são em 360º, basta mover o cursor na tela para ver todos os ângulos. Para ficar mais fácil se situar na Casa Azul, clique em “Serviços” e depois em “Mapa do Museu”.

Clique aqui para acessar: Frida Kahlo: faça uma visita virtual à casa onde a artista nasceu e morreu