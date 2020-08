Receitas de autores icônicos: Philip Roth, Jane Austen, Sylvia Plath, Marquês de Sade, Melville, Kerouac, Salinger

Assim como as personagens de seus livros, Jane Austen não costumava cozinhar, pois tinha pessoas que fizessem isso por ela. De toda forma, ela supervisionava as tarefas domésticas, aprovava os menus e cuidava da horta da família. Em uma de suas cartas, menciona um prato especial que provou com as sobrinhas: um pudim feito de restos de bolo, bastante manteiga e açúcar mascavo.

No blog Paper and Salt, a publicitária Nicole Villeneuve ensina os leitores a fazer esse prato apreciado por Jane Austen. Autodenominada uma consumidora voraz tanto de livros quanto de comida, ela tenta recriar e reinterpretar refeições que autores icônicos relataram em suas cartas, diários, ensaios e obras de ficção.

Além das receitas, Villeneuve traz detalhes sobre o contexto histórico, curiosidades sobre a vida do autor e também faz algumas anedotas particulares. Detalhes como esses fazem do Paper and Salt um blog de leitura deliciosa, mesmo para quem não cozinha ou não conhece muito bem os escritores citados.

Além do pudim de Jane Austen, há outras receitas interessantes, como uma sopa com molho pesto que era a favorita de Philip Roth, o bolo-pudim de limão que Sylvia Plath fazia seguindo o livro “The Joy of Cooking” (1931), um bolo com muito chocolate, como Marquês de Sade pedia; o rosbife que J. D. Salinger comia na igreja, e muitas outras.

