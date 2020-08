10 filmes que são joias escondidas no Amazon Prime Video

Entre os vários filmes disponíveis no Amazon Prime Video, escondem-se verdadeiras joias do cinema. Como o mecanismo de busca do site apresenta algumas falhas, a Bula resolveu ajudar os cinéfilos e reuniu em uma lista dez longas imperdíveis que estão disponíveis no serviço de streaming. O aclamado documentário “City of Ghosts” (2018), de Matthew Heineman; o suspense “O Segredo dos Seus Olhos” (2009), de Juan José Campanella; e o clássico musical “Cinderela em Paris” (1957), dirigido por Stanley Donen; são algumas das indicações. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Guava Island (2019), Hiro Murai Deni Maroon é um músico que ganha a vida apresentando-se nas rádios locais da ilha de Guava. Cansado da monotonia, ele anuncia que irá produzir um grande festival de música na ilha. Enquanto os moradores se animam para a festa, Red Cargo, um magnata dono de várias indústrias, pede que Deni cancele o festival, pois tem medo de que as pessoas não queiram trabalhar no dia seguinte. Mas, Deni não quer desistir do seu sonho de levar diversão à Guava.

City of Ghosts (2018), Matthew Heineman Com imagens e outros materiais inéditos, o documentário segue as ações da organização Raqqa Is Being Slaughtered Silently (Raqqa está sendo massacrada silenciosamente), formada por jornalistas, professores e estudantes anônimos que se comprometem a lutar contra o Estado Islâmico. Por meio da exposição midiática das ilegalidades cometidas pelos jihadistas, eles arriscam suas vidas para mostrar ao mundo como os cidadãos de Raqqa têm sofrido.

Um Pequeno Favor (2018), Paul Feig Stephanie é uma jovem mãe que se aventura como digital influencer e posta vídeos de culinária na internet. Por ser muito solitária, ela se torna obcecada pela vida da mãe de um colega de seu filho, Emily, que é uma mulher estilosa e bem-sucedida. Um dia, Emily desaparece sem deixar rastros. A polícia tem dificuldades para lidar com o caso e Stephanie começa a buscar pistas sozinha. Durante a investigação, ela descobre que Emily mentia sobre quem realmente era.

O Segredo dos Seus Olhos (2009), Juan José Campanella Benjamin Esposito se aposenta do cargo de oficial de justiça e decide escrever um livro. Sua inspiração é uma história trágica, da qual foi testemunha em 1974. Na época, o departamento onde ele trabalhava foi designado para investigar o estupro e o consequente assassinato de uma jovem. Em sua jornada, Benjamin conhece o marido da vítima e promete ajudá-lo a encontrar o culpado.

No Vale das Sombras (2007), Paul Haggis Logo após retornar do Iraque, o jovem Mike Deerfield desaparece. Ele passa a ser considerado foragido do exército, mas seu pai, Hank, um militar aposentado, decide encontrá-lo. Para isso, ele conta com a ajuda da detetive Emily Sanders, que trabalha na jurisdição em que Mike foi visto pela última vez. À medida que descobrem novas pistas, Hank e Emily percebem que o desaparecimento de Mike se trata de um assassinato.

The Machinist (2004), Brad Anderson Trevor Reznik sofre de insônia e dormiu pela última vez há mais de um ano. Desde então, o cansaço está destruindo sua saúde física e mental. Ele trabalha como operário numa fábrica e, envergonhado por causa de seu problema, se isola dos outros funcionários. Após provocar um acidente de trabalho involuntariamente, Trevor passa a acreditar que seus colegas estão conspirando para demiti-lo e luta para manter seu emprego.

Amores Brutos (2000), Alejandro González Iñárritu As histórias de três personagens se entrelaçam a partir de um acidente automobilístico na Cidade do México. Otávio é dono de um cão de rinha e sonha em fugir com sua cunhada, Susana, usando o dinheiro das lutas. Daniel, um empresário, abandona sua esposa e filhas para viver com Valéria, uma bela modelo por quem está apaixonado. Também se envolve no acidente o ex-guerrilheiro comunista Chiyo, que agora trabalha como matador de aluguel.

A Sangue Frio (2000), Christopher McQuarrie Parker e Longbaugh são dois ladrões acostumados com pequenos crimes, que tentam algo maior: sequestrar Robin, uma jovem que está servindo de barriga de aluguel para um casal de milionários. Eles acreditam que os pais do bebê irão pagar um grande valor pelo resgate, mas logo descobrem que o homem é um poderoso chefão da máfia. Agora, os bandidos inexperientes precisarão enfrentar dois assassinos profissionais.

Warriors, Selvagens da Noite (1979), Walter Hill Em Nova York, as ruas estão tomadas pelas gangues, que guerreiam entre si e contra a polícia. Cyrus, o líder da maior quadrilha, convoca uma reunião no Bronx, onde propõe uma trégua entre as gangues. Ele quer que todas lutem por um único objetivo: dominar a cidade, já que são mais numerosas que a força policial. Mas, no meio de seu discurso, Cyrus é assassinado, e a culpa de sua morte recai sobre os Warriors, um bando na periferia que nada teve a ver com o atentado.