15 filmes fascinantes para ver na Netflix e no Amazon Prime Video

Para ajudar aqueles que estão procurando os melhores filmes no streaming, a Bula reuniu em uma lista 15 ótimas opções de diferentes gêneros, disponíveis no Amazon Prime Video ou na Netflix, os serviços mais populares no Brasil. Como critério de seleção, foram avaliadas as notas dadas pela crítica especializada e pelos usuários em sites de cinema. Entre eles, destacam-se “O Filho de Joseph” (2016), de Eugène Green; “Pérolas no Mar” (2018), de Rene Liu; e “El Coronel No Tiene Quien Le Escriba” (1999), dirigido por Arturo Ripstein. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix e Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Cardinals (2018), Grayson Moore e Aidan Shipley Dirigindo embriagada, Valerie atropela e mata acidentalmente um vizinho. Pelo crime, ela passa mais de dez anos da cadeia. Ao ser libertada, ela volta para casa, pensando apenas em abandonar o passado e viver tranquilamente, cuidando das filhas. Mas, tudo muda quando o filho do homem que Valerie matou bate na porta dela, revelando que esperou todo esse tempo para confrontá-la.

Electrician’s Day (2018), Vladimir Leschiov Neste curta de animação, um eletricista está consertando a fiação de um poste, próximo a uma clínica psiquiátrica. Ele acaba se distraindo com uma das pacientes, que está dançando no pátio, e se desequilibra na escada. Ele cai do outro lado do muro, dentro do hospital. Ali, é tido como paciente e precisa encontrar uma forma de fugir para retornar à vida normal.

A Árvore das Borboletas (2017), Priscilla Cameron O viúvo Al e seu filho adolescente, Fin, se apaixonam sem saber pela mesma mulher, Evelyn, uma ex-artista burlesca que administra uma loja de flores. Fin começa a trabalhar como ajudante no local e se encanta pelo entusiasmo de Evelyn, que o ajuda a superar o luto pela morte da mãe. Ao mesmo tempo, Al vê na florista uma nova namorada. Quando descobrem que estão competindo pela atenção de Evelyn, Al e Fin entram em conflito.

O Filho de Joseph (2016), Eugène Green Vincent é um adolescente que mora com a mãe, Marie. Ele tem o sonho de conhecer o pai e decide investigar quem ele é sozinho. Logo, Vincent descobre que ser o filho de um famoso editor parisiense, Oscar, e vai até o lançamento de um livro para observá-lo. O garoto se decepciona com Oscar, que mostra ser uma pessoa arrogante, mas acaba fazendo outros amigos em Paris.

Um Bairro Distante (2010), Sam Garbarski Thomas é um desenhista de 50 anos passando por um bloqueio criativo. Em uma viagem a Paris, onde participará de um evento, acaba pegando o trem errado, tendo que desembarcar na cidade em que nasceu. Ao visitar o cemitério, onde a mãe foi enterrada, ele desmaia e acorda no passado, quando ainda tinha 14 anos. Agora, para voltar ao presente, ele precisa se entender com o pai.

El Coronel No Tiene Quien Le Escriba (1999), Arturo Ripstein Toda sexta-feira, o coronel espera uma carta, mas todos da cidade sabem que a espera é em vão. Há anos, ele aguarda que sua pensão de aposentado venha pelo correio. Sua esposa está com asma, os dois estão passando fome e só têm uma esperança de sobrevivência: um esperto galo de briga, que será usado quando as brigas voltarem a ocorrer no povoado.

Assaltaram o Banco (1964), Jean Girault Victor Garnier é aconselhado por um amigo e assessor financeiro a tirar todo o dinheiro que guarda na poupança e aplicar no mercado de ações. Após perder tudo, ele deseja se vingar e começa a trabalhar no mesmo banco que o amigo. Para recuperar o dinheiro, ele arma um plano para entrar no cofre da instituição, que protege milhões de dólares.

Netflix

Ya No Estoy Aquí (2020), de Fernando Frías Ulisses é um jovem de 17 anos que vive numa favela de Monterrey, no México. Ele é o líder da gangue “Los Terkos”, na qual todos se identificam como “cholombianos”, um movimento de contracultura criado pelos imigrantes da Colômbia. Após um confronto com uma gangue rival, Ulisses é ameaçado de morte e decide fugir ilegalmente para os Estados Unidos. No novo país, ele se sente sozinho e deslocado.

A Sun (2019), Mong-Hong Chung O filme acompanha a história do casal Qin e Chen e seus dois filhos, A-Hao e A-Ho. A-Hao, o mais velho, sempre deu orgulho aos pais e está estudando para entrar na faculdade de medicina. Mas, A-Ho é considerado a decepção da família e acaba sendo preso por roubo. Qin se recusa a ajudar o filho e chega a pedir para o juiz sentenciá-lo. Um dia, uma garota aparece pedindo ajuda à Chen, dizendo que está grávida de A-Ho e terá o filho mesmo que ele não saia da cadeia.

Pérolas no Mar (2018), Rene Liu Em 2007, os universitários Jian-qing e Xiao-Xiao se conhecem em um trem que parte de Pequim para uma cidade do interior, onde ambos planejam passar o fim de ano. Os dois se apaixonam e começam a namorar. Anos depois, o filme mostra Jian-qing e Xiao-Xiao se encontrando de novo, dessa vez em um aeroporto. Com os voos atrasados, eles conversam sobre o que fizeram de errado no passado e o amor que ainda sentem um pelo outro.

Ingrid Goes West (2017), Matt Spicer Ingrid é uma jovem solitária e com problemas psicológicos que vive na Pensilvânia. Nas redes sociais, ela descobre uma influenciadora digital de Los Angeles, chamada Taylor, por quem fica obcecada. Após receber 60 mil dólares de herança pela morte da mãe, Ingrid resolve se mudar para a cidade de Taylor. Aos poucos, ela consegue se infiltrar na vida da influenciadora.

My Beautiful Broken Brain (2014), Lotje Sodderland e Sophie Robinson Aos 34 anos, a londrina Lotje Sodderland sofre um derrame que a deixa com muitas sequelas, incluindo dores, dificuldade para falar e confusão de memória. Ainda no hospital, ela começa a gravar vídeos desabafando sobre as vitórias e dificuldades em seu tratamento. O material gravado por Lotje serve como base para esse documentário, que faz um relato sensível sobre sua recuperação.

Cinema, Aspirinas e Urubus (2005), Marcelo Gomes Em 1942, no sertão nordestino, dois homens vindos de mundos diferentes se encontram. Um deles é Johann, um alemão fugido da 2ª Guerra Mundial, que dirige um caminhão e vende aspirinas pelo interior do país. O outro é Ranulpho, um homem simples do sertão que, após ganhar uma carona de Johann, passa a trabalhar para ele como ajudante. Aos poucos, surge entre eles uma forte amizade.

Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas (2004), Tim Burton Na juventude, Edward Bloom resolve deixar sua pequena cidade, no Alabama, para dar a volta ao mundo. Em seu percurso, ele vive aventuras surpreendentes. Anos mais tarde, no dia do casamento de seu filho, William, ele conta alguns dos episódios fantásticos que viveu, fascinando a todos. Mas, William acredita que o pai está mentindo e resolve investigar a veracidade das histórias contadas por ele.