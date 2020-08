Exposição online reúne obras de Basquiat

A Brant Foundation, galeria de arte de Nova York, está realizando uma mostra virtual do pintor estadunidense Jean-Michel Basquiat, com 70 obras. A exposição presencial ocorreu em 2019, mas devido à pandemia a organização está disponibilizando a experiência online, gratuitamente. A curadoria é de Dieter Buchhart, com colaboração da Louis Vuitton Foundation.

A visita virtual apresenta os quatro andares da Brant Foundation e abrange os trabalhos de Basquiat criados entre 1980 e 1987, desde telas em larga escala até obras menores e mais íntimas. Entre as principais, estão o mural “Grillo” (1984), “Price of Gasoline in the Third World” (1982), e “Arroz con Pollo” (1981).

Um dos maiores representantes da pintura figurativa, Basquiat se tornou conhecido pelos traços subversivos, que o consagraram como um artista revolucionário e neoexpressionista. A cultura africana, a desigualdade social e a arte de rua foram algumas de suas maiores inspirações. Embora prolífica, a carreira de Basquiat foi breve: ele morreu em 1988, aos 27 anos, vítima de overdose.

“Basquiat fez das ruas de Manhattan o seu estúdio, juntando-se ao fluxo criativo que estava surgindo no final dos anos 70 e 80 em Nova York. Sua complexa obra o estabeleceu como um dos nomes mais importantes da arte moderna, mesmo trinta anos após sua morte”, diz o comunicado da Brant Foundation.

Clique aqui para acessar: Galeria de Nova York promove mostra online e gratuita de Jean-Michel Basquiat