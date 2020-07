10 séries novas que valem a assinatura do Amazon Prime Video

Despachos do Outro Lugar (2020), Jason Segel

Peter é um homem solteiro na casa dos 40 anos que está entediado com sua vida solitária. A caminho do trabalho, ele encontra alguns cartazes com mensagens enigmáticas. Seguindo o endereço dos flyers, ele chega a um instituto secreto, onde conhece outras três pessoas intrigadas com o projeto. Juntos, eles decidem descobrir quem está por trás da seita e quais são suas intenções.