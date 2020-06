10 livros para tomar gosto pela leitura

Em “Nu, de Botas”, Antonio Prata revisita as passagens mais marcantes de sua infância. As memórias são iluminações sobre os primeiros anos de vida do autor, narradas com precisão e humor. As lembranças no quintal de casa, os amigos da vila, as férias na praia, o divórcio dos pais, o cometa Halley, a primeira paixão, o sexo descoberto nas revistas pornográficas — toda a educação sentimental de um paulistano de classe média nascido nos anos 1970 aparece no livro. Os textos não são memórias do adulto que olha para trás e revê sua trajetória com nostalgia ou distanciamento. Ao contrário, o autor retrocede ao ponto de vista da criança, que se espanta com o mundo e a ele confere um sentido muito particular. Antonio Prata é o cronista de maior destaque de sua geração e um dos maiores do país.