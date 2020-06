Springer Nature, a maior editora científica do mundo, disponibilizou centenas de livros para download gratuito

Para ajudar a comunidade educacional e divulgar conteúdo de qualidade, a Springer Nature, editora global especializada em pesquisa científica, disponibilizou gratuitamente centenas de livros sobre diferentes áreas do conhecimento. Ao todo, mais de 400 obras foram liberadas para o público em geral.

Com o surgimento da Covid-19, a editora acredita que a ciência tem um papel fundamental na educação sobre a doença e na erradicação do vírus. “Usamos nossa posição para assumir um papel de liderança na pesquisa aberta e ser defensores dos mais altos padrões éticos e de qualidade em pesquisa”, diz a instituição.

Mas, o mecanismo de pesquisa lançado pela Springer é um pouco complicado. Por esse motivo, a Bula disponibiliza uma página da web que catalogou todas as obras liberadas, dividindo-as em tópicos: desde Ciência Comportamental até Medicina e Filosofia. Os livros estão em inglês.

Após encontrar o livro de interesse, basta clicar em “Go get it” e depois em “download”. Os títulos podem ser baixados em dois formatos: PDF e ePUB. Logo abaixo do ícone, ficam todas as informações sobre a obra. É possível, também, baixar cada capítulo separadamente.

Clique no link para acessar: Editora Springer disponibiliza centenas de livros gratuitos na web