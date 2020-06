A Revista Bula realizou uma enquete para descobrir quais são, segundo os leitores, as melhores series disponíveis na Netflix, em todos os gêneros. A consulta foi feita junto a colaboradores, assinantes — a partir da newsletter — e seguidores da página da revista no Facebook e no Twitter. Foram considerados todas as séries disponíveis no serviço de streaming, independente do ano de estreia ou de serem originais. As 15 mais votados foram reunidas em uma lista, que contempla seriados de cinco países. As séries foram divididas em três categorias, de acordo com o número de indicações: +300, +250, +200 e +100.

A serie mais antiga é “Friends”, de David Crane e Marta Kauffman, que estreou em 1994 e teve dez temporadas; e a mais recente é “O Método Kominsky”, lançada em 2019 e dirigida por Chuck Lorre, que atualmente está na segunda temporada.

Mais de 300 indicações

Dark (2017), Baran bo Odar e Jantje Friese A história se passa na pequena cidade fictícia de Winden, na Alemanha. Nesse povoado, onde as famílias permanecem por gerações, todos se conhecem. Quando duas crianças desaparecem, a população se assusta e suas vidas pacatas são completamente atormentadas. As investigações trazem à tona os segredos obscuros de quatro famílias da cidade.

Mais de 250 indicações

Breaking Bad (2008), Vince Gilligan, Michelle MacLaren e outros “Breaking Bad” narra a história de Walter White, um químico brilhante, mas insatisfeito com a carreira de professor de ensino médio. Ao descobrir que tem câncer no pulmão, White decide fabricar metanfetamina para pagar suas despesas hospitalares e deixar uma herança para a sua esposa, que está grávida, e para seu filho, que possui paralisa cerebral.

Mais de 200 indicações

Anne With an E (2017), Moira Walley-Beckett Os irmãos Marilia e Matthew decidem adotar um garoto para ajudar nos serviços da fazenda. Mas, por um engano, quem chega à casa deles é Anne, uma órfã de 13 anos. Eles decidem devolver a garota, mas ela implora para ficar e afirma ser capaz de trabalhar como um menino. Marilia e Matthew concordam e, com o passar do tempo, se encantam com a inteligência de Anne. A série é baseada na obra “Anne de Green Gables”, de Lucy Maud Montgomery.

Peaky Blinders (2013), Otto Bathurst, Tom Harper e outros A série se passa na década de 1920 e apresenta a história real da família Shelby, formada por mafiosos que praticam assaltos e apostam ilegalmente em corridas de cavalos. A família é liderada por Tommy, que volta desiludido da Segunda Guerra Mundial e decide entrar para a vida do crime. Com o império dos Shelby crescendo, o inspetor irlandês Chester Campbell é designado para vigiá-los de perto.

The Last Kingdom (2015), Stephen Butchard A série é ambientada em 872, quando muitos dos reinados que hoje compõem a Inglaterra são tomados pelos vikings. A história acompanha o jovem Uhtred, que nasce como um nobre, mas acaba sendo sequestrado pelos vikings depois de se tornar órfão. Após a morte da família que o criou, Uhtred precisa se decidir entre ficar com os vikings ou tentar reconquistar o reino que um dia foi seu.

Sherlock (2010), Steven Moffat e Mark Gatiss Após retornar do serviço militar no Afeganistão, o médico John Watson precisa de um lugar para ficar em Londres. Ele vai morar com o detetive Sherlock Holmes, de quem acaba se tornando amigo. Juntos, os dois auxiliam a polícia de Londres na resolução de assassinatos e outros crimes brutais. Eles também contam com a ajuda da patologista Molly Hooper.

Mais de 100 indicações

Fargo (2014), Noah Hawley Em 2006, o assassino de aluguel Lorne Malvo chega à pequena cidade de Bemidji, no Minnesota. Ele se aproxima do corretor de seguros Lester Nygaard e os dois cometem um assassinato juntos. Em represália a esse crime, muitos outros começam a ocorrer na cidade. Enquanto isso, a deputada Molly Solverson e o policial Gus Grimly tentam descobrir qual a ligação entre os atos de violência e quem está por trás deles.

Better Call Saul (2015), Vince Gilligan e Peter Gould A série se passa seis anos antes de Saul Goodman conhecer Walter White, o protagonista da série “Breaking Bad”. Em “Better Call Saul”, ele ainda é Jimmy McGill, um advogado de pequenas causas com problemas na vida financeira. Durante os episódios, o espectador acompanha a transformação de Jimmy em Saul Goodman, o defensor e cúmplice do traficante de metanfetamina Walter White.

The Crown (2016), Peter Morgan e Stephen Daldry Filha do rei George VI, Elizabeth II sabe que não terá uma vida comum. Após a morte do pai, ela dá seus primeiros passos em direção ao trono inglês, começando pelas audiências semanais com os primeiros-ministros. Ela assume a coroa com apenas 25 anos e precisa aprender a equilibrar o tempo entre as obrigações oficiais e sua família. Ao longo dos episódios, a série acompanha a jornada da rainha até os dias atuais.

Mindhunter (2017), Joe Penhall Em 1977, com o aparecimento da psicologia criminal, os agentes do FBI Holden Ford e Bill Tench se unem para realizar um plano ambicioso: desenvolver a primeira pesquisa nos Estados Unidos sobre a mente dos seriais killers. A partir desse estudo, eles pretendem trabalhar em casos aparentemente sem solução. Holden e Bill decidem entrevistar assassinos presos, mas antes precisam ganhar a confiança deles.

Merlí (2015), Héctor Lozano Merlí Bergeron é expulso de seu apartamento e volta a morar com a mãe. Ao mesmo tempo, ele precisa aprender a conviver com o filho Bruno, que até então vivia com sua ex-esposa. Para se reorganizar, ele começa a lecionar filosofia. Em suas aulas, Merlí utiliza métodos nada convencionais para falar sobre a importância do pensamento crítico e passa a ser adorado pelos alunos.

O Método Kominsky (2019), Chuck Lorre Na trama, Sandy Kominsky é um ator de grande sucesso em Hollywood que hoje dá aulas de atuação. Ele tenta ajudar seu agente de longa data e melhor amigo, Norman, a superar um momento difícil. Ao mesmo tempo, ele tem que administrar sua escola de atores e lidar com os problemas de sua vida amorosa. Com bom humor, Sandy e Norman enfrentam juntos a chegada da velhice.

Friends (1994), David Crane e Marta Kauffman “Friends” retrata a vida de seis jovens amigos que lutam para progredir em Nova York, durante os anos 1990. Rachel é a garota mimada que deixa o noivo no altar para viver com Monica, uma amiga dos tempos de escola sistemática e apaixonada por culinária. Ross é um paleontólogo que foi abandonado pela esposa, Joey é um ator iniciante e o sarcástico, Chandler esconde sua profissão de todos. O grupo se completa com Phoebe, uma massagista excêntrica e vegetariana.

Narcos (2015), Chris Brancato e Doug Miro A série conta como a cocaína se propagou nos Estados Unidos e na Europa pela ação do Cartel de Medellín, na Colômbia, liderado por Pablo Escobar, um dos maiores narcotraficantes do mundo. Apesar de ser um criminoso, ele era adorado pela população colombiana. Dois agentes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos foram designados para capturar e matar Pablo.