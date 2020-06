Com vontade de viajar? Faça um passeio de carro por Londres, Paris, Praga, Tóquio, Amsterdã, Berlim e 45 outras cidades

O site Drive & Listen simula uma das experiências mais relaxantes: dirigir calmamente, escutando música. Mas, há um diferencial: o usuário pode passear pelas ruas de diferentes cidades do mundo, ouvindo as rádios locais, em tempo real. Ou seja, é possível conhecer vários lugares pela tela do computador, sem sair de casa.

Atualmente, quase 50 cidades estão no site. Mas, a lista é constantemente atualizada com novos locais. No Brasil, por exemplo, é possível “dirigir” por São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Além disso, Amsterdã, Paris, Nova York, Berlim e Londres; algumas das capitais mais famosas do mundo, estão disponíveis no Drive & Listen.

O usuário pode “dirigir” em baixa velocidade, ou aumentá-la em “Car speed”. Lembrando que o site respeita todos os semáforos e sinais de trânsito. Os barulhos da rua podem ser ativados em “Street Noise”. E, por fim, um display reproduz as programações das rádios locais, com a possibilidade de trocar as estações. O site pode ser acessado em PCs e smartphones, mas a experiência é melhor em computadores.

