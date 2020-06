10 cervejas brasileiras para experimentar antes de morrer

Croma — Ponkan (São Paulo/SP)

A Ponkan é uma cerveja do estilo Juicy APA, com adição de tangerina Ponkan. A fruta que dá nome ao rótulo vem do Cerro Azul, no Paraná, onde as temperaturas são ideais para o desenvolvimento das frutas cítricas. A receita também leva lúpulos Amarillo, Citra e Mosaic. Harmoniza com pratos condimentados e hambúrguer.