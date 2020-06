As 15 melhores séries recentes para ver no Amazon Prime Video em 2020

Undone (2020), Hisko Hulsing

Alma é uma adolescente rebelde que tem uma relação difícil com a mãe. Após um acidente trágico, ela acorda com novos poderes: além de conseguir falar com o pai, que está morto, ela pode viajar no tempo. Então, ela resolve usar suas habilidades para investigar as verdadeiras razões da morte de seu pai. Ao mesmo tempo, ela precisa lidar com a mãe controladora.