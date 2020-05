10 filmes de romance recentes para ver na Netflix em 2020

A Netflix tem promovido uma transformação na produção de filmes de romance e comédias românticas. Além do gênero voltar a figurar entre os preferidos do público, os filmes vêm dos mais diferentes países: do Brasil à Tailândia. Para os fãs das histórias de amor, a Bula reuniu em uma lista dez longas dos últimos dois anos que estão disponíveis no serviço de streaming. Entre os escolhidos, destacam-se “Por Lugares Incríveis” (2020), de Brett Haley; “Você nem Imagina” (2020), de Alice Wu; e “Happy Old Year” (2019), dirigido por Nawapol Thamrongrattanarit. Os títulos foram organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix



Louco por Ela (2020), Felipe Martínez Lucas, que trabalha em uma agência de publicidade em Bogotá, organiza uma comemoração para sua chefe, Johanna. Na festa, ele conhece Lina, uma jovem que vive na região Paisa da Colômbia e está na capital para fazer um visto. Apaixonado, Lucas viaja para a cidade da garota. Mas, ao se deparar com uma cultura totalmente diferente, ele percebe que primeiro terá que conquistar a excêntrica família de Lina.

Love For Sale 2 (2020), Andibachtiar Yusuf Cansado de ser pressionado pela mãe, o jovem Ican contrata Arini, uma mulher que presta serviços como amante de aluguel, para fingir ser sua namorada. A mãe de Ican se torna amiga de Arini, que tem uma personalidade cativante, e começa a apresentá-la para todos como sua nora. Ao ver como sua família tem sido feliz com a presença de Arini, Ican se apaixona por ela.

Por Lugares Incríveis (2020), de Brett Haley Violet Markey é uma adolescente que sente culpa por ter sobrevivido ao acidente que matou sua irmã. Theodore Finch é perseguido no colégio e em casa. Prestes a cometer suicídio, os dois se conhecem no alto de uma torre e se tornam grandes amigos. Violet e Theodore decidem viajar juntos pelo estado onde moram. Ao longo da jornada, eles descobrem os motivos pelos quais ainda vale a pena viver.

Ricos de Amor (2020), Bruno Garotti Teto é filho de Teodoro, um rico empresário que é conhecido como o “Rei do Tomate”. Em uma festa, ele conhece Paula, uma jovem estudante de medicina. Cansado das pessoas que se aproximam dele por interesse, Teto diz para Paula que é uma pessoa humilde e está concorrendo a uma vaga de estagiário no Rio de Janeiro. Agora, para manter sua mentira, Teto precisa inventar muitas outras.

Te Quiero, Imbecíl (2020), Laura Mañá Marcos está planejando pedir a namorada, Anna, em casamento. Mas, ela acaba terminando o relacionamento de oito anos antes. Além disso, no mesmo dia ele é demitido do trabalho e precisa voltar a morar com os pais. Frustrado e sem dinheiro, Marcos decide seguir os passos de um coach da internet para se tornar um homem bem-sucedido e reconquistar Anna. Mas, ao reencontrar Raquel, uma ex-colega do colégio, ele descobre que pode ser feliz novamente.

Você nem Imagina (2020), Alice Wu Ellie Chu é uma estudante tímida e inteligente. Para ganhar dinheiro e contribuir com as contas em casa, ela faz os trabalhos escolares dos colegas. Paul, um jogador de futebol com dificuldades para se expressar, pede que Ellie o ajude a escrever uma carta para Aster Flores, a garota mais popular do colégio. Ellie aceita a missão, mas com o passar do tempo também se apaixona por Aster.

Happy Old Year (2019), Nawapol Thamrongrattanarit Jean quer transformar sua casa em um home office e está fazendo uma faxina geral, jogando fora tudo que não é realmente necessário. Mas, ela enfrenta um grande desafio quando se depara com algumas coisas que pertencem a Aim, seu ex-namorado. Ainda que esses objetos não sejam úteis, cada um deles lembra uma história importante e traz à tona sentimentos não resolvidos.

Para Todos os Garotos: P.S. Ainda Amo Você (2020), Michael Fimognari Lara Jean não esperava se apaixonar por Peter Kavinsky, o garoto mais popular da escola, quando os dois fingiam namorar. Mas, agora eles são oficialmente namorados e se dão muito bem. Até que John, uma paixão de infância de Lara Jean, reaparece e confessa que nunca conseguiu esquecê-la. Mesmo sabendo que ama Peter, a garota fica balançada com a chegada de John.

Resgate do Coração (2019), Ernie Barbarash Com a ida do filho para a faculdade, Kate Conrad prepara uma segunda lua de mel com seu marido. A viagem será um safari pela África. Mas, em vez de agradecê-la, ele pede o divórcio. Mesmo decepcionada, Kate decide fazer a viagem sozinha. Em uma breve passagem pela Zâmbia, ela conhece o piloto Derek Holliston. Os dois ajudam a resgatar um bebê elefante órfão e resolvem continuar cuidando dele em um santuário de elefantes.