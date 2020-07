12 filmes de romance obrigatórios para ver durante a vida, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Os filmes de romance estão entre os preferidos do público. Mas, alguns são criticados pela história clichê ou pela falta de qualidade no roteiro. Para aqueles que procuram bons exemplares do gênero, a Bula reuniu em uma lista 12 opções disponíveis no streaming: seis no Amazon Prime Video e seis na Netflix, as duas plataformas mais populares no Brasil. Entre os selecionados, destacam-se “Desejo e Reparação” (2007), de Joe Wright; “Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças” (2004), de Michel Gondry; e “Encontros e Desencontros” (2003), dirigido por Sofia Coppola. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix e Amazon Prime Video

Sol da Meia Noite (2018), Scott Speer Katie é uma jovem de 17 anos que vive isolada dentro de casa desde a infância. Ela possui uma doença rara que faz com que a menor quantidade de luz solar seja mortal. Controlada rigorosamente pelo pai, de vez em quando ela recebe permissão para passear durante a noite. Em uma dessas voltas, ela conhece e se apaixona por Charlie. Mas, Katie tem medo de contar a ele a verdade sobre sua doença.

Meia-Noite em Paris (2011), Woody Allen Gil é um escritor norte-americano que viaja para Paris com a noiva, Inez. Ele faz alguns passeios noturnos sozinho e descobre que, à meia-noite, é transportado para a Paris de 1920, onde encontra intelectuais e artistas que sempre admirou, como Ernest Hemingway e Salvador Dali. Quando se apaixona por Adriana, uma moça do passado, Gil não sabe se deve se entregar à ilusão e romper com Inez.

Desejo e Reparação (2007), Joe Wright Em 1935, a adolescente Briony Tallis vê uma cena que atormenta a sua imaginação: sua irmã mais velha, Lola, mergulha pelada em um lago, sob o olhar atento de Robbin, o filho de um empregado. A partir desse episódio, Briony, que nutre a ambição de ser escritora, constrói uma história fantasiosa. Por não entender o mundo adulto da paixão e da sexualidade, ela faz graves acusações, que acabam levando Robbin para a prisão.

Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004), Michel Gondry Joel e Clementine tentaram fazer com que o relacionamento deles desse certo por anos. Cansada dos desentendimentos, Clementine aceita se submeter a um tratamento experimental para apagar Joel de sua memória. Ao descobrir o que a ex fez, Joel decide passar pelo mesmo experimento, eliminando todas as suas lembranças de Clementine. Mas, após se esquecerem, eles se encontram por acaso e se apaixonam novamente.

A Última Ceia (2001), Marc Forster Hank é um agente penitenciário racista, que trabalha numa prisão no sul dos Estados Unidos. Letícia é a mulher de um dos detentos e visita periodicamente a cadeia. Quando tragédias afetam a vida de Hank e Leticia, os dois se aproximam e se envolvem sexualmente. Hank se apaixona por ela, o que vai contra os seus preconceitos, já que Leticia é uma mulher negra.

Ghost: Do Outro Lado da Vida (1990), Jerry Zucker Ao investigar um esquema de corrupção no banco onde trabalha, Sam Wheat é assassinado. Após a morte, ele descobre que se transformou em um fantasma, cuja presença não pode ser vista ou ouvida pelos seres humanos. Então, Sam decide continuar investigando os desvios de dinheiro e descobre que sua esposa, Molly, pode ser a próxima vítima. Para protegê-la, ele pede ajuda a uma médium que vive de enganar as pessoas.

Netflix

Como eu Era Antes de Você (2016), Thea Sharrock Louisa Clark tem o sonho de fazer faculdade de moda, mas precisa trabalhar para ajudar a sustentar sua família. Ela é escolhida em uma seleção para se tornar cuidadora de Will Traynor, um homem depressivo e cínico que ficou tetraplégico após sofrer um acidente de moto. Louisa faz o possível para melhorar o humor de Will e, aos poucos, os dois se apaixonam. Mas, Will continua determinado a tirar a própria vida.

Brooklyn (2015), John Crowley A jovem irlandesa Ellis Lacey está insatisfeita com a vida que leva em uma pequena cidade irlandesa. Em busca de trabalho, ela se muda para os Estados Unidos e vai morar no Brooklyn. Por mais que sinta falta de casa, Ellis se esforça para construir uma nova vida e se apaixona por Tony, um bombeiro italiano. Uma tragédia familiar a leva de volta à Irlanda, onde ela conhece Jim. Agora, Ellis precisa se decidir entre dois países e amores.

Palmeiras na Neve (2015), Fernando Gonzáles Molina Em 1953, os irmãos Jacobo e Kilian deixam a fria Huesca e partem em direção a uma terra desconhecida, a ilha de Fernando Poo. Lá, eles trabalham em uma plantação e descobrem a leveza da vida na colônia. Kilian acaba se apaixonando por uma nativa, um amor proibido na época. O romance interfere no relacionamento dos irmãos, muda o rumo de suas vidas e cria conflitos que afetam o destino de toda a família.

Diário de uma Paixão (2004), Nick Cassavetes Em um asilo, um idoso conta a história de amor de Noah e Allie para sua esposa. Na década de 1940, Noah, um operário, e Allie, uma moça rica, se apaixonam, mas a família da jovem proíbe o romance. Quando Noah é convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial, Allie perde as esperanças de reencontrá-lo e fica noiva de outro homem. Mas, antes do casamento, Noah retorna para a cidade e os dois se envolvem novamente.