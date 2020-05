Série documental gratuita faz um passeio sonoro e virtual pela Lisboa de Fernando Pessoa

Fotografia: Alex Sunderland/Shutterstock

Com paisagens encantadoras, Lisboa era a terra natal de Fernando Pessoa, o mais célebre poeta da língua portuguesa. As tradições e peculiaridades da cidade estão presentes em várias obras do autor, que não escondia sua paixão pela capital. Agora, é possível fechar os olhos e fazer uma viagem imaginária por Lisboa ao lado de Fernando Pessoa, por meio da série documental “Não Sei o que o Amanhã Trará”.

Em 15 episódios de podcasts, a série constrói um panorama sobre a vida e a obra de Pessoa, tendo como pano de fundo os lugares frequentados por ele. Quem conta as histórias são acadêmicos especialistas na obra do autor, alguns deles editores, portugueses e estrangeiros. Sobrinhos do poeta, que o conheceram na intimidade, também revelam detalhes inéditos sobre sua vida.

A “viagem” sonora pode ser feita de duas formas: em um percurso geográfico por Lisboa ou por meio da imaginação. “Imagine-se na Lisboa pessoana, e ouça onde quiser”, diz o site. Para os que têm o privilégio de caminhar pela cidade, há um mapa disponível para download, indicando os lugares citados no podcast.

Os episódios seguem uma ordem temporal e temática, mas podem ser ouvidos individualmente. A série de podcasts pode ser acessada no site, gratuitamente, sem necessidade de registro. Para quem deseja escutar offline, é necessário fazer o download dos episódios no SoundCloud ou iTunes.

Clique no link para acessar: Série documental realiza uma viagem pela Lisboa de Fernando Pessoa