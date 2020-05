Os 100 melhores filmes do século 21

O início do século 21 foi transformador para o cinema, desde o avanço da tecnologia até a ascensão dos streamings. A partir dos filmes que foram lançados de 2000 até agora, a Bula reuniu em uma lista os melhores desse século, com as sinopses dos dez primeiros colocados. A seleção original foi realizada pela revista britânica “Empire”, que combinou as escolhas dos leitores com as opiniões de seus críticos de cinema. Destoando de outras listas famosas, a “Empire” não dispensou as animações e os filmes de super-heróis. “O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel” (2002), de Peter Jackson; “A Origem” (2010), de Christopher Nolan; e “Corra!” (2017), de Jordan Peele; são alguns dos títulos que ocupam as principais posições do ranking.

1 — Mad Max: Estrada da Fúria (2015), George Miller Perseguido pelas lembranças do passado, Max Rockatansky acredita que a melhor forma de sobreviver é não depender de mais ninguém. Ainda assim, ele aceita se juntar a um grupo de rebeldes que atravessa Wasteland em uma máquina de guerra, conduzida pela imperatriz Furiosa. O bando está fugindo do tirano Immortan Joe, que inicia uma perseguição implacável aos insurgentes.

2 — O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2002), Peter Jackson Num mundo fantástico chamado de Terra-Média, o hobbit Frodo recebe de seu tio um anel mágico e poderoso, que precisa ser destruído antes que caia nas mãos de Sauron, o Senhor da Escuridão. Frodo se dispõe a levar o anel até a Montanha da Perdição, único lugar onde ele poderá ser destruído. Como a jornada é perigosa, ele conta com a ajuda de oito amigos. Juntos, eles formam a Sociedade do Anel.

3 — Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008), Christopher Nolan Com a ajuda de Jim Gordon e Harvey Dent, Batman tem mantido a ordem na cidade de Gotham, lutando contra o crime organizado. Mas, um jovem anárquico conhecido como Coringa tem ganhado popularidade e ameaçado instaurar o caos. Os criminosos da cidade, então, aceitam uma proposta feita pelo Coringa e o contratam para combater o Homem-Morcego.

4 — A Origem (2010), Christopher Nolan Em um mundo onde é possível entrar na mente humana, Cobb é capaz de invadir os sonhos das pessoas e roubar segredos do subconsciente. Procurado pela justiça, ele é um fugitivo e está impedido de retornar aos Estados Unidos. Desesperado para rever seus filhos, Cobb aceita uma tarefa quase impossível: plantar uma ideia na mente de uma pessoa. Caso sua missão seja bem-sucedida, ele poderá voltar aos EUA.

5 — Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016), Barry Jenkins O filme acompanha o crescimento de Chiron, um jovem negro de uma comunidade pobre de Miami. Além de ser maltratado pela mãe, que é usuária de drogas, Chiron é vítima de bullying na escola. Um dia, ao ser perseguido pelos garotos da vizinhança, ele conhece Ruan, um dos chefes do tráfico local, que o oferece um esconderijo. A partir desse dia, Chiron se aproxima de Ruan e passa a enxergá-lo como um pai.

6 — A Rede Social (2010), David Fincher Em 2003, após levar um fora da namorada, Mark Zuckerberg, aluno de Harvard, cria um site para comparar a beleza dela com a das outras garotas, o Facemash. O site se torna um sucesso e Zuckerberg atrai outros estudantes de computação interessados em criar uma rede social inovadora, o Facebook. Poucos anos depois, Zuckerberg se torna um dos bilionários mais jovens do mundo, mas o sucesso traz muitas complicações para sua vida pessoal.

7 — Vingadores: Guerra Infinita (2018), Joe e Anthony Russo Thanos é um supervilão sem precedentes, que decide reunir todas as seis pedras infinitas, joias cósmicas poderosas, para controlar o destino do universo. Os Vingadores, então, juntam as suas forças com os Guardiões da Galáxia para tentar impedi-lo. Mas, algumas desavenças começam a surgir entre os super-heróis.

8 — Corra! (2017), de Jordan Peele Um jovem negro chamado Cris é convidado a conhecer os pais de Rose, sua namorada branca. Os dois viajam para a propriedade da família, situada em uma região afastada. Inicialmente, o rapaz acredita que o comportamento excessivamente atencioso dos pais de Rose é apenas uma tentativa de compensar o desconforto pelo relacionamento inter-racial da filha. Mas, logo ele percebe que está correndo perigo.

9 — O Labirinto do Fauno (2006), Guillermo Del Toro Em 1944, a Guerra Civil Espanhola já terminou, mas um grupo de guerrilheiros ainda ocupa a região de Navarra. A pequena Ofélia está indo para lá com sua mãe, que está grávida. As duas irão viver com seu padrasto, um oficial do exército responsável por combater os rebeldes. Enquanto explora o jardim de sua nova casa, Ofélia se depara com um labirinto, habitado por um fauno. Esse ser místico diz à garota que ela é, na verdade, uma princesa perdida do submundo.