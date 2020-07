50 filmes inspiradores que podem mudar sua vida

A Bula elencou em uma lista 50 filmes emocionantes que podem mudar a vida de quem os assiste, juntamente com as sinopses dos dez primeiros. A seleção original foi organizada pelo site Movie List Now, que priorizou longas que contam histórias de amor e superação, independentemente do gênero e da época em que foram lançados. Dentre os melhores, estão “Grandes Esperanças” (1998), de Alfonso Cuarón; “Antes da Meia-Noite” (2013), de Richard Linklater; “Alice Não Mora Mais Aqui” (1974), dirigido por Martin Scorsese; e “Hiroshima, Meu Amor” (1959), o primeiro filme ficcional do aclamado cineasta Alain Resnais.

Imagens: Divulgação / Reprodução IMDb

1 — Tudo por Amor (1991), Joel Schumacher Precisando de um emprego, Hilary responde a um anúncio de jornal pedindo uma mulher atraente para cuidar de um jovem. Assim, ela se torna enfermeira de Victor, um homem rico e inteligente que está passando por um tratamento contra leucemia. Aos poucos, os dois se apaixonam, aprendendo a confiar um no outro. Mas, ao mesmo tempo, Hilary sabe que a doença de Victor está avançando.

2 — Moonrise Kingdom (2012), Wes Anderson Sam e Suzy são dois adolescentes que vivem numa pequena ilha da Nova Inglaterra, durante os anos 1960. Eles se conhecem numa peça teatral e começam a trocar cartas, contando um ao outro como se sentem deslocados em meio às pessoas da ilha. Um dia, eles decidem abandonar a ilha, fugindo juntos. Então, os pais de Suzy, o policial Sharp e o escoteiro-chefe Ward se unem para encontrá-los.

3 — Melhor é Impossível (1997), James L. Brooks Melvin Udall é um escritor de romances famoso em Nova York. Ele é rude com todos e se isola das pessoas, pois sofre de transtorno obsessivo compulsivo (TOC). Um dia, o vizinho de Melvin, o artista Simon Bishop, é hospitalizado após ser assaltado. O cachorro de Simon, Verdell, é então deixado aos cuidados de Melvin. Apesar de odiar animais, ele cria um laço de amizade com o pet.

4 — O Escafandro e a Borboleta (2007), Julian Schnabel Jean-Dominique Bauby, o editor-chefe da revista “Elle”, sofre um derrame cerebral aos 43 anos. Ele fica paralisado e dependente, algo frustrante para um homem conhecido por aproveitar a vida. O único movimento que lhe resta é o do olho esquerdo. Recusando-se a aceitar o destino, Bauby aprende a se comunicar piscando os olhos. Assim, ele dita um livro de memórias.

5 — Feitiço do Tempo (1993), Harold Ramis Phil, um repórter egocêntrico e sarcástico que cobre a previsão do tempo, é enviado a uma pequena cidade na Pensilvânia para fazer uma reportagem sobre o Dia da Marmota, pois os moradores acreditam que o animal é capaz de fazer previsões meteorológicas. Phil acha a situação ridícula e quer ir embora o mais rápido possível, mas acaba ficando preso no tempo, revivendo todos os dias os mesmos acontecimentos.

6 — Alice Não Mora Mais Aqui (1974), Martin Scorsese Após perder o marido em um acidente, Alice Hyatt começa a trabalhar como cantora para sustentar o filho, Tommy, mas acaba se envolvendo com Ben, um homem casado e agressivo que ameaça sua segurança. Para recomeçar a vida longe de Ben, Alice se muda com o filho para Tucson, onde consegue um emprego como garçonete. Na nova cidade, Alice e Tommy fazem grandes amizades.

7 — Asas do Desejo (1987), Wim Wenders Dois anjos, Damiel e Cassiel, passeiam pelas ruas da devastada Berlim, ainda separada pelo muro. Eles leem os pensamentos dos humanos e tentam consolar os que estão tristes, mas nunca podem interagir com eles. Quando Damiel se apaixona pela trapezista Marion, ele deseja experimentar a vida no mundo físico para tocá-la. Mas, para isso, precisa abdicar de sua posição como anjo e de sua imortalidade.

8 — Hiroshima, Meu Amor (1959), Alain Resnais Uma atriz francesa casada passa seu último dia na cidade de Hiroshima, para onde foi gravar um filme sobre a paz. Ela também precisa se despedir do arquiteto japonês com quem vive um relacionamento amoroso. Aos poucos, ela se lembra e conta para o amante a história trágica do primeiro homem que amou, um soldado alemão que lutou na Segunda Guerra Mundial.

9 — Amores Expressos (1994), Wong Kar-Wai O longa narra duas histórias de amor que ocorrem em Hong Kong. Na primeira, o policial 223 tem o coração partido quando a namorada termina a relação. Enquanto busca superar o término, ele conhece uma poderosa traficante local, por quem acaba se apaixonando. Já o policial 663, após ser abandonado pela companheira, se aproxima de uma atendente de fast food. A garota, interessada no oficial, decide reformar a casa dele, apagando do local todas as memórias da ex.

10 — Ela (2013), Spike Jonze Em um cenário futurístico, em Los Angeles, Theodore é um escritor que trabalha escrevendo cartões românticos. Solitário e deprimido com o fim de seu casamento, ele decide comprar um inovador sistema operacional interativo. Assim, Theodore conhece Samantha, a voz feminina que agora comanda seu computador. Surpreendentemente, ele se apaixona por Samantha, dando início a uma relação amorosa totalmente incomum.