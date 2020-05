21 músicas essenciais para conhecer a obra de Aldir Blanc

Um dos compositores mais celebrados da música brasileira, Aldir Blanc ficou conhecido pelas canções escritas em parceria com João Bosco, como “O Bêbado e o Equilibrista”. Nascido em 1946, no Rio de Janeiro, ele se formou em medicina, mas abandonou a profissão, em 1973, para dedicar-se exclusivamente à música.

Nessa época, ele já tinha emplacado sua primeira composição de sucesso, “Amigo é Pra Essas Coisas”, parceria com Sílvio da Silva Jr., que foi premiada com o segundo lugar no Festival Universitário de 1970. Posteriormente, juntou-se a outros compositores, como Ivan Lins e Gonzaguinha, para criar o Movimento Artístico Universitário (MAU).

Em 1972, a célebre Elis Regina escolheu pela primeira vez uma canção de Aldir Blanc e João Bosco para integrar um de seus discos: “Bala com Bala”. Desde então, passou a receber as composições dos autores em primeira mão e a parceria dos três se eternizou em outras músicas, como “O Caçador de Esmeralda”, “Cabaré”, “O Mestre-Sala dos Mares”, “Caça à Raposa” e “O Bêbado e o Equilibrista”, a mais aclamada.

Aldir Blanc e João Bosco se afastaram em 1982, sem brigas, segundo os dois. Blanc também fez parcerias de sucesso com outros artistas, como Guinga, Cristóvão Barros, Ivan Lins e Moacyr Luz. Além disso, o compositor também era cronista e publicou 11 livros ao longo de sua vida. Ele morreu no dia 4 de maio de 2020, aos 73 anos, vítima da Covid-19.

Em homenagem a Aldir Blanc, a Bula reuniu em uma playlist 21 músicas fundamentais para conhecer a obra do compositor. Para ouvi-la, no Spotify, é necessário possuir cadastro no aplicativo e realizar login. Há opção de assinatura gratuita.

Clique no link para ouvir: 21 músicas essenciais de Aldir Blanc