Diamantes para crianças: livros de Pedro Bandeira, Ruth Rocha e Ana Maria Machado para download gratuito

O Grupo Santillana, organização editorial, criou uma plataforma com conteúdo para toda a família. No site Maratona.Edu, estão disponíveis vários livros infanto-juvenis para download gratuito. Dentre eles, títulos aclamados, como “Carmén”, de Ruth Rocha; “Os Argonautas”, de Ana Maria Machado; “Anjinho”, de Eva Funari; e “A Pequena Bruxa”, de Pedro Bandeira.

“Como responsabilidade social, alguns dos nossos maiores autores da literatura disponibilizaram obras com acesso aberto, para que as famílias estimulem a leitura como um momento de prazer e acalanto”, diz o Grupo Santillana em um anúncio no site. Além dos livros que já estão liberados, novos títulos serão adicionados a cada semana.

As obras podem ser baixadas no formato ePub. Para abrir um arquivo nesse formato, é necessário possuir um programa leitor no computador, smartphone ou tablet, por exemplo o ePUB Reader (para Windows e Android) ou iBooks (para iOS e Mac), entre outros.

Para fazer o download, basta clicar em “Baixar ePub”, abaixo do título escolhido. Todos os livros também possuem um Projeto de Leitura, um material de apoio com sugestões para melhor compreensão do texto em família, dicas de atividades, comentários sobre as obras e informações sobre os autores.

A plataforma Maratona.Edu também possui vídeos com contação de histórias para crianças, dicas de educação para os pais, materiais com sugestões de brincadeiras para toda a família e uma seção chamada “Especial Idiomas”, com atividades em inglês e espanhol.

Clique no link para acessar: Diamantes para crianças: livros de Pedro Bandeira, Ruth Rocha, Eva Funari e Ana Maria Machado para download gratuito



Fotografias: Divulgação Editora Moderna