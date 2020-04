Pink Floyd disponibiliza série de shows clássicos gratuitamente

Com eventos cancelados em todo o mundo, artistas estão encontrando outras maneiras de levar cultura às pessoas em isolamento. Pink Floyd, uma das bandas de rock mais aclamadas, prometeu liberar conteúdos raros e inéditos para os fãs durante a quarentena. “Continuaremos publicando músicas e vídeos para ajudar todos a passarem por estes momentos difíceis”, disse a banda em um anúncio nas redes sociais”.

O primeiro show disponibilizado pela banda foi uma versão reeditada e restaurada de “Pulse”, um álbum ao vivo lançado em vídeo e áudio em 1995. “Pulse” foi produzido durante a turnê “The Division Bell Tour”, no agora extinto Earls Court, em Londres. Dentre as 22 faixas, destaca-se a inclusão da primeira gravação do Pink Floyd tocando “The Dark Side of the Moon” na íntegra.

Na época, a banda era composta por David Gilmour (guitarra e voz), Nick Manson (bateria) e Richard Wright (teclado). Roger Waters já havia deixado o grupo, em 1985. Nas próximas semanas, o grupo irá liberar outras apresentações icônicas, como a gravação “Live at Pompeii” (1972), todas as sextas-feiras. Além destes shows, David Gilmour tem lançado alguns vídeos em seu canal, cantando covers com sua família.

Clique aqui para acessar: Pink Floyd transmite shows icônicos gratuitamente