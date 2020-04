15 diamantes da Netflix para assistir com as crianças enquanto as aulas não voltam

Meu Amigo Totoro (1988), Hayao Miyazaki

As irmãs Satsuki e Mei se mudam com o pai para uma casa no campo, perto do hospital onde sua mãe está internada. Elas descobrem uma pequena passagem no quintal, que as levam até Totoro, um ser mágico que protege a floresta. Quando Mei tenta visitar a mãe sozinha, acaba se perdendo no bosque. Então, Satsuki pede ajuda a Totoro para encontrá-la.