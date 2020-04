As 12 melhores séries recentes da Netflix para assistir na quarentena

I Am Not Okay With This (2020), Jonathan Entwistle e Christy Hall

Sidney é uma adolescente que enfrenta muitas dificuldades. Ela não se dá bem com a mãe, é considerada esquisita pelos colegas do colégio e sua única amiga, Dina, a ignora por causa do namorado. Agora, ela não tem com quem conversar e escreve tudo em seu diário. Além de tudo isso, Sidney começa a descobrir uma série de superpoderes que ainda não sabe como controlar.