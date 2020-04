Para ajudar os que estão de quarentena a passarem por esse período com mais leveza, a editora Companhia das Letras está disponibilizando alguns e-books para download gratuito. Entre eles, cinco obras de Carlos Drummond de Andrade, o poeta brasileiro mais influente do século 20. Os títulos estarão liberados até o dia 7 de abril.

As obras disponíveis são: “Sentimento do Mundo” (1940), “Fala, Amendoeira” (1957), “Caminhos de João Brandão” (1970), “70 Historinhas” (1978) e “Os Dias Lindos” (2013), uma reunião de crônicas publicadas no Jornal do Brasil. O download gratuito dos livros pode ser feito nas plataformas Amazon, Google Play e Kobo.

Nascido em 1902, o mineiro Carlos Drummond de Andrade publicou seu primeiro livro, “Alguma Poesia”, em 1930. Poeta da Segunda Geração Modernista, escrevia sobre a existência humana, a solidão do homem moderno, o medo, o tédio e as paixões.

Com estilo irônico, Drummond também se destacou na prosa e na crônica, mas ficou marcado na história como um dos maiores poetas do Brasil. Ele morreu em 1987, vítima de um ataque cardíaco. Além de seus livros, a Companhia das Letras também disponibilizou outros nove e-books para download gratuito até o dia 6 de abril.

Clique no link para acessar: Companhia das Letras disponibiliza livros de Carlos Drummond de Andrade para download gratuito

Fotografia: Arquivo / Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade