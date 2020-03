O Telescópio Espacial Hubble foi lançado pela NASA, agência espacial dos Estados Unidos, em 24 de abril de 1990. Pela primeira vez, ele tornou possível aos humanos enxergar estruturas do Universo até então desconhecidas. Com lentes que detectam tanto a luz visível quanto a infravermelha, é o telescópio que consegue as melhores imagens das galáxias e outros corpos celestes.

Desde que foi lançado, o Hubble explora o universo 24 horas por dia, 7 dias por semana. No site da NASA, há uma seção dedicada ao telescópio, com belas fotos do espaço. Mas, a maior novidade é que agora você pode conferir qual foi a imagem capturada pelo Hubble no dia do seu aniversário.

Para conferir a fotografia, basta preencher os campos com o mês e o dia do seu nascimento, nesta ordem. Ao clicar em “Submit”, o site apresenta a visão do espaço pelo Hubble naquele dia. O ano pode variar, já que não existem arquivos de todos os anos. É possível compartilhar a foto nas redes sociais, basta clicar nos símbolos no lado esquerdo da tela.

Clique no link para acessar: A fotografia capturada pelo telescópio Hubble no dia do seu aniversário