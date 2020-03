Livraria disponibiliza os melhores contos de Edgar Allan Poe, em português, para leitura online

Em tempos com acesso à cultura restrito, a Livraria Lello, de Portugal, está disponibilizando alguns livros gratuitos para leitura online. Entre eles, está “Contos Selecionados” (2018), que reúne seis contos de Edgar Allan Poe, escritor norte-americano considerado o inventor do gênero de ficção policial. “Os Assassinatos da Rua Morgue” (1841) e “O Homem da Multidão” (1940), alguns dos mais famosos do autor, fazem parte da antologia.

Ao todo, serão disponibilizados nove livros, divididos em três categorias: Para ler em 3 dias, Para ler em um mês e Para ler com os mais novos. Além de “Contos Escolhidos” (2018), estão disponíveis “Os Lusíadas” (1572), de Luís de Camões, e “O Livro da Selva” (1894), de Rudyard Kipling. Os outros títulos serão liberados em breve.

“A Livraria Lello disponibiliza clássicos da literatura intemporais, de autores de todas as geografias. Acreditamos que desta forma, rodeados de livros e de suas histórias, faremos o tempo passar mais depressa e com mais sentido”, diz o site da Lello. Para ter acesso às obras, basta clicar sobre o título escolhido.

Clique aqui para acessar: Melhores contos de Edgar Allan Poe para leitura online