10 séries para assistir na Netflix e deixar 2020 mais leve

After Life (2019), Ricky Gervais

Há um ano, Tony viveu o momento mais difícil de sua vida: a morte de sua mulher. Ele ainda não conseguiu superar o luto e vive mergulhado na tristeza, se consolando com vídeos antigos dela. Como nada mais importa para Tony, ele se torna um homem impulsivo, que diz tudo o que tem vontade e acaba ferindo as pessoas a sua volta. Mas, com o passar do tempo, Tony faz novos amigos que o ajudam a enxergar as coisas boas da vida.