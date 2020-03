10 livros para deixar 2020 mais leve

Em conversas com um psicanalista, o advogado nova-iorquino Alexander Portnoy discorre sobre seu passado: a infância abastada, a descoberta do sexo na adolescência com as tentativas frustradas de perder a virgindade, e sua vida atual, em um relacionamento conturbado com uma amante bela, mas semianalfabeta. Portnoy confessa que foi impelido ao longo da vida por uma sexualidade insaciável, mas ao mesmo tempo refreado pela mão de ferro de uma infância inesquecível. Afinal, ele é totalmente incapaz de se livrar da ligação paralisante com a mãe. Quando lançado, em 1969, “O Complexo de Portnoy” se tornou best-seller e foi saudado como a consagração definitiva do talento de Philip Roth.