10 documentários da Netflix para assistir com as crianças durante a quarentena

Geralmente, documentários não são indicados para crianças. Mas, é importante que os pequenos se familiarizem com o gênero, pois, além de servirem como entretenimento, os filmes não-ficcionais são uma ótima fonte de conhecimento. Para ajudar nesses dias de isolamento, a Bula reuniu em uma lista dez ótimas sugestões de documentários que estão disponíveis na Netflix e podem agradar todas as faixas etárias. Os títulos escolhidos abordam temas como a preservação da natureza, viagens espaciais e esportes. Entre eles, destacam-se “Nosso Planeta” (2019), de Alastair Fothergill; e “72 Cutest Animals” (2016), dirigido por Trish Robinson. Os filmes estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix



Dança dos Pássaros (2019), Huw Cordey As aves silvestres têm rituais de acasalamento que se assemelham a danças fascinantes e perfeitamente executadas. Quando necessitam de um par, os machos se revezam para exibir suas acrobacias. No final, a fêmea escolhe qual lhe agradou mais. Neste documentário, drones e câmeras remotas captam esses rituais por ângulos inéditos. A narração é do ator Stephen Fry.

Nosso Planeta (2019), Alastair Fothergill A série documental faz uma viagem por 50 países e mostra a diversidade da natureza ao redor do mundo. São imagens inéditas da vida selvagem, desde o Ártico, passando pelas selvas da América do Sul e pelas profundezas dos oceanos, até as paisagens africanas. O projeto, dos mesmos criadores de “Planeta Terra”, mostra a importância de preservar o mundo natural.

Ela Luta Sumô (2018), Matt Kay O documentário aborda a vida de Hiyori Kon, uma jovem talentosa que deseja revolucionar uma tradição centenária japonesa: o sumô. Presente na lista da BBC como uma das mulheres mais influentes do mundo em 2019, ela é uma das únicas atletas femininas de sumô no mundo e luta por direitos iguais entre os gêneros no esporte.

Escola D’água (2018), Tiffanie Hsu O documentário aborda um dos maiores problemas enfrentados pela humanidade hoje: a preservação da água. Seis garotas, que vivem ao longo dos maiores rios do mundo, contam como o programa de educação ambiental Waterschool transformou suas vidas. O projeto, lançado em 2000, alcançou quase meio milhão de pessoas em 2,4 mil escolas ao redor do planeta.

LEGO House: Home of the Brick (2018), Anders Falck Em Billund, na Dinamarca, é construída uma casa com mais de 12 mil m² inspirada nas peças montáveis icônicas da marca LEGO. Projetado pelo estúdio BIG, o edifício conta com dois andares próprios para brincar, três restaurantes, galeria com criações importantes e um centro de conferências. Neste documentário, Anders Falck investiga os bastidores da construção.

Geração Marte (2017), Michael Barnett O documentário faz um panorama do programa espacial da NASA, desde o programa Apollo, nos anos 1960, até os dias de hoje. A aspiração futura é realizar uma viagem de exploração a Marte. Assim, são entrevistados adolescentes aspirantes a astronautas que falam sobre as possibilidades e perigos do planeta vermelho.

NOVA: Viagem a Saturno (2017), Terri Randall Quase tudo o que sabemos hoje sobre Saturno deve-se à Cassini, a sonda especial da NASA que foi lançada em 1997 e chegou ao planeta gigante em 2004. Desde então, a sonda transmite imagens e dados científicos do espaço. À medida que a missão se aproxima do fim, Cassini embarca em seu mais ousado desafio: mergulhar no vão entre os anéis de Saturno e o próprio planeta.

72 Cutest Animals (2016), Trish Robinson e outros Esta série documental busca responder a uma complexa pergunta: “Qual é o animal mais fofo de todos?”. Em cada episódio, são analisadas seis espécies consideradas “bonitinhas” pelas pessoas, sendo que o vencedor é anunciado por último. A obra também aborda como a beleza de alguns animais é essencial para a sobrevivência deles na natureza.

Amazônia (2013), Thierry Ragobert O documentário acompanha castanha, um macaco-prego criado em cativeiro que se encontra sozinho e desamparado na Floresta Amazônica, onde deve aprender a viver entre outros animais. A partir do ponto de vista do macaco, revelam-se os mistérios da fauna e flora da região, destacando as dificuldades de Castanha em seu novo habitat.