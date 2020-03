15 filmes da Netflix para assistir com crianças durante a quarentena

O Reino dos Gatos (2002), Hiroyuki Morita

Na volta da escola para casa, Haru salva um gatinho que estava prestes a ser atropelado por um caminhão. Na mesma noite, Haru recebe a visita do pai do animalzinho, que afirma ser o Rei do Reino dos Gatos. Como recompensa, ela é convidada para conhecer o local, onde os animais vivem livres e conversam como humanos. Mas, logo Haru percebe que o plano do Rei é casá-la com seu filho e tenta arrumar uma forma de fugir.