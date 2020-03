10 filmes do Amazon Prime Video para assistir com as crianças durante a quarentena

Ana e Bruno (2019), Carlos Carrera

Ana é uma garota de 9 anos de idade que, junto com sua mãe, vai passar férias numa mansão à beira-mar. Ela pensa que as duas estão ali para descansar e admirar o oceano, mas, na verdade, o pai de Ana as deixou em uma instituição psiquiátrica. Curiosa, Ana logo faz amizade com monstros e fantasmas que vivem ali. Com a ajuda deles, ela tenta reencontrar o pai para reunir sua família novamente.