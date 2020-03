Os 10 livros mais lidos da língua espanhola

A segunda língua nativa mais falada no mundo, atrás apenas do chinês, o espanhol é o idioma oficial de 22 países e está presente nos continentes americano, europeu e africano. Na literatura, alguns dos maiores e mais celebrados autores do mundo escreviam originalmente em espanhol. Entre eles, o colombiano Gabriel García Márquez e o espanhol Miguel de Cervantes. Com base nas pontuações e críticas deixadas pelos seus usuários, a rede de leitura online Alibrate fez um ranking com os dez livros da língua espanhola mais lidos. A Bula reuniu em uma lista as obras citadas, juntamente com suas sinopses, que foram adaptadas das oficiais, divulgadas pelas editoras.

1 — Cem Anos de Solidão (1967), de Gabriel García Márquez A obra mais importante de Gabriel García Márquez, o livro narra a fantástica e triste história da família Buendía, que vive na pequena e fictícia Macondo, ao longo de um período de 100 anos. A trama acompanha as diversas gerações da família, assim como a ascensão e a queda do vilarejo em que vivem. Os Buendía nascem e morrem, vão embora ou permanecem na aldeia até seus últimos dias. O que todos possuem em comum é a luta contra a realidade e a solidão que sentem, mesmo vivendo em meio a muitos. “Cem Anos de Solidão” consagrou Gabriel García Márquez como um dos maiores autores do século 20.

2 — Crônica de Uma Morte Anunciada (1981), Gabriel García Márquez A obra conta a história do assassinato de Santiago Nasar. Acusado por Ângela Vicário de tê-la desonrado, ele é perseguido pelos irmãos da moça, os gêmeos Pedro e Pablo. Desde a primeira linha da história, a morte de Santiago está anunciada. Toda a comunidade sabe do iminente assassinato movido por vingança, mas nada nem ninguém pode salvá-lo de seu trágico fim. Gabriel García Márquez monta um quebra-cabeça com a superposição de versões do último dia do jovem, a partir do ponto de vista de diferentes testemunhas, utilizando o rigor jornalístico nesta construção.

3 — O Amor nos Tempos do Cólera (1985), Gabriel García Márquez “O Amor nos Tempos do Cólera” narra a paixão do telegrafista, violinista e poeta Florentino Ariza por Fermina Daza. Ainda muito jovem, Florentino se apaixona por Fermina, mas o romance enfrenta a oposição do pai da moça, que tenta impedir o casamento enviando a filha ao interior numa viagem de um ano. Para manter seu amor, Gabriel monta, com a ajuda de outros amigos telegrafistas, uma rede de comunicação para alcançar Luiza onde ela estiver. Mesmo assim, eles ficam separados por 53 anos. A trama é inspirada na história real de amor vivida por Gabriel Elígio Garciá e Luiza Márquez, pais do autor.

4 — Dom Quixote (1605), Miguel de Cervantes O livro narra a história do engenhoso fidalgo Dom Quixote e de seu fiel escudeiro Sancho Pança em três incursões pelas terras da Mancha, região de Aragão e da Catalunha, na Espanha. Dom Quixote adora ler histórias de cavalaria e, de tão influenciado por elas, enlouquece e sai em busca de aventuras memoráveis, tentando imitar seus heróis favoritos e levando consigo Sancho Pança, que tem uma visão mais realista dos fatos. O clássico de Miguel de Cervantes é considerado o expoente máximo da literatura espanhola e, em 2002, foi eleito por uma comissão de escritores de 54 países o melhor livro de ficção de todos os tempos.

5 — A Casa dos Espíritos (1984), Isabel Allende O romance conta a saga da turbulenta e numerosa família Trueba, cujo patriarca é o latifundiário e senador chileno Esteban Trueba, um homem volátil e orgulhoso. Clara, a matriarca, é uma mulher clarividente, que prevê a tragédia da família. Bianca, a filha, é rebelde e se apaixona pelo filho do capataz, dando à luz Alba, a neta amada de Esteban. As paixões, lutas e segredos da família Trueba abrangem três gerações e um século de transformações violentas do Chile. “A Casa dos Espíritos” foi um divisor de águas na literatura hispânica, pois, até a publicação do livro, em 1982, nenhuma escritora havia conquistado tamanho sucesso editorial.

6 — O Túnel (1948), Ernesto Sabato A trama é iniciada com a confissão de um assassinato. O artista plástico Juan Pablo Castel revela ter matado María Iribarne, mulher por quem cultivava uma estranha obsessão, a única que fora capaz de compreender um quadro seu. “Existiu uma pessoa que poderia entender-me; mas foi precisamente essa pessoa que matei”, diz Juan Pablo. Em primeira pessoa, ele conta todos os acontecimentos que antecederam o crime. “O Túnel” foi escrito, segundo o autor, “a partir de uma subjetividade total”. Em 1953, Sabato comentou: “Enquanto eu escrevia esse romance, muitas vezes me detinha, perplexo, para avaliar o que estava saindo, tão diferente do que havia previsto”.

7 — Vinte Poemas de Amor e Uma Canção Desesperada (1924), Pablo Neruda Primeiro livro celebrado do poeta Pablo Neruda, a obra cruza o erotismo da poesia que celebra o corpo da mulher, com o fascínio que Neruda tinha pela natureza. Mesmo tendo sido publicado quando o autor tinha apenas 20 anos, tornou Neruda o escritor chileno mais conhecido em todo o mundo. Em 1965, lhe foi outorgado o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. Em 1971, ele recebeu o Nobel da Literatura. Neruda publicou mais de 30 obras e morreu em 1973. A versão oficial diz que ele foi vítima de câncer de próstata, mas amigos próximos afirmam que ele foi assassinado.

8 — A Sombra do Vento (2001), de Carlos Ruiz Zafón Em Barcelona, no ano de 1945, Daniel Sempere acorda triste na noite de seu aniversário de 11 anos. Para consolá-lo, o pai leva o menino pela primeira vez ao Cemitério dos Livros Esquecidos. É lá que Daniel descobre A Sombra do Vento, romance escrito por Julián Carax, que logo se torna seu autor favorito. Mas, quando começa a buscar outras obras, Daniel descobre que alguém anda destruindo sistematicamente todos os exemplares de todos os escritos de Carax, e que o que tem nas mãos pode ser o último volume sobrevivente. Junto com seu amigo Fermín, Daniel percorre a cidade, tentando desvendar o mistério dos livros.

9 — O Jogo da Amarelinha (1963), de Julio Cortázar Considerado um marco do século 20, “O Jogo da Amarelinha” conta a história de amor entre um intelectual argentino no exílio, Horácio Oliveira, e uma misteriosa uruguaia, a Maga, em Paris. Tentando transgredir as regras do romance, Julio Cortázar criou um antirromance surrealista, em que elementos como colagens, arte pop, gírias urbanas e músicas populares se misturam. “A verdade, a triste ou bela verdade, é que cada vez gosto menos de romances, da arte romanesca tal como é praticada nestes tempos. O que estou escrevendo agora será algo assim como um antirromance, uma tentativa de romper os moldes nos quais esse gênero está petrificado”, disse o autor sobre a obra.