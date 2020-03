10 comédias recentes para assistir na Netflix e relaxar depois de um dia difícil

Super Lopez (2018), Javier Ruiz Caldera

No planeta de Chitón, o dr. Jan envia à Terra um bebê com superpoderes, fruto de seus experimentos científicos. A intenção é que a criança fique nos Estados Unidos, mas um desvio no trajeto faz com que a nave aterrisse na zona rural da Espanha. O bebê é adotado pela família Lopez e recebe o nome de Juan. Ele cresce escondendo seus poderes, mas, ao ver a Terra sendo ameaçada, decide assumir sua identidade de super-herói.