Os 10 melhores filmes de suspense disponíveis no Amazon Prime Video

O Passado (2014), Asghar Farhadi

Após morar em Teerã por quatro anos, Ahmad retorna à Paris para finalizar o processo de divórcio com sua ex, Marie, já que ela pretende se casar novamente, desta vez com Samir. Durante sua breve estadia, Ahmad percebe que Marie está tendo problemas para lidar com as filhas e se preocupa ao saber que a ex-mulher de Samir tentou cometer suicídio e está internada, em coma.