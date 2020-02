10 podcasts sobre cinema e literatura

O Feito Por Elas é um podcast que visa discutir e divulgar filmes realizados por mulheres, incentivando o público a conhecê-las. “Mais do que diretoras, pretendemos dar visibilidade para as diferentes mulheres que trabalham nas mais diversas áreas dentro do cinema”, diz o site do projeto. A equipe é composta por quatro apresentadoras com experiência em crítica cinematográfica.