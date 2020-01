Senado disponibiliza material de estudo gratuito para concurso

Pela primeira vez, o Senado Federal disponibilizou online conteúdos gratuitos para ajudar aqueles que desejam estudar para o próximo certame da Casa, previsto para 2020. Os materiais foram liberados no site Concurso do Senado Federal, criado pela Secretaria de Transparência (STrans) em parceria com a Comissão Organizadora da prova.

Entre os materiais disponibilizados, estão livros para download gratuito, provas anteriores, cursos do Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), toda a Constituição Federal em texto ou áudio e publicações da livraria do Senado. De acordo com a STrans, o objetivo do site é “ajudar pessoas de diversas classes sociais, que por vezes não podem pagar por cursinhos preparatórios”.

O concurso abrirá 40 vagas, sendo 24 de nível médio, para o cargo de técnico policial legislativo; e 16 de nível superior, para analista legislativo nas especialidades de administração, arquivologia, direito, contabilidade, assistência social, enfermagem, informática, processo legislativo, engenharia do trabalho, registro e redação parlamentar e engenharia eletrônica e telecomunicações.

No último concurso do Senado, realizado em 2012, as remunerações variavam entre R$ 13.833 e R$ 23. 826. A formação da banca examinadora, a confecção do edital e todos os outros detalhes sobre a prova serão divulgados até o final de março.

Clique aqui para acessar: Senado disponibiliza material de estudo para concurso de 2020