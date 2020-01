Universidade italiana oferece bolsas de até 11 mil euros para graduação ou mestrado

A Universidade de Bolonha, na Itália, está oferecendo mais de 40 bolsas de graduação e mestrado para alunos brasileiros. Os cursos da instituição contemplam várias áreas do conhecimento, como economia, educação, medicina, veterinária, psicologia, entre outros. As bolsas são oferecidas em duas modalidades: os primeiros colocados receberão 11 mil euros para custeio de um ano de estudos e os subsequentes na lista ficarão isentos das mensalidades.

Estão disponíveis três programas de estudo: “First Cycle”, equivalente à graduação; “Second Cycle”, que corresponde ao mestrado no Brasil; e “Single Cycle”, um tipo de graduação com mestrado integrado. Para se inscrever, é necessário enviar alguns documentos, como diploma do ensino médio ou superior e os resultados das provas do SAT ou GRE (testes de aptidão escolar). Também é importante falar inglês e ter menos de 30 anos no período da inscrição.

As inscrições para os alunos interessados em cursos “First Cycle” ou “Single Cycle” vão até o dia 30 de abril, com resultado previsto para maio. Mas, os estudantes interessados nos mestrados “Second Cycle” devem se candidatar à bolsa até o dia 31 de março. Todo o processo é realizado exclusivamente no site Studenti Online.

Fundada em 1808, a Universidade de Bolonha é considerada a mais antiga da Europa. Prestigiada em todo o mundo, abrigou alguns dos grandes pensadores do ocidente, como Nicolau Copérnico, Dante Alighieri, Erasmo de Roterdã e mais recentemente Umberto Eco. Para conferir todas as informações sobre as bolsas, clique aqui.