15 fotos que colocam pessoas famosas ao lado de suas versões mais jovens

Kim Kardashian

Kim Kadarshian, uma socialite norte-americana, se tornou famosa em 2007, pelo vazamento de uma sex tape gravada com o ex-namorado, o rapper Ray J. Atualmente, aos 39 anos, ela é uma das celebridades mais famosas do Instagram e faz parte do reality show “Keeping Up With the Kadarshians”, que acompanha a rotina de toda a sua família.