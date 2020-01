Faculdades da USP oferecem cursinhos pré-vestibulares gratuitos

Para cursar uma boa universidade, no Brasil, é necessário se destacar no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) ou nos vestibulares. Mas, nem sempre a educação pública fornece todo o suporte necessário aos alunos, e por isso os cursinhos estão cada vez mais lotados no país. Para os alunos que não têm condição de pagar um curso pré-vestibular, a boa notícia é que estudantes da USP (Universidade de São Paulo) organizam cursos presenciais gratuitos e de ótima qualidade. Alguns estão com seleções abertas para as turmas de 2020. Confira abaixo as datas de inscrição:

Arcadas Vestibulares

Situado na Sé, no centro de São Paulo, o Arcadas é gratuito, voltado para vestibulandos da rede pública. O curso é mantido pelos alunos da faculdade de Direito da USP. As inscrições, presenciais, ocorrem nos dias 9 e 10 de janeiro. Os únicos valores pagos são: taxa de inscrição (R$ 20) e matrícula (R$ 50).

MedEnsina

O MedEnsina foi criado pelos alunos de medicina da USP. O curso é gratuito, voltado para estudantes que não têm como arcar com as despesas de um cursinho particular. As inscrições podem ser feitas pelo site, até o dia 15 de janeiro, ou presencialmente, até 14 de janeiro. O valor da inscrição é R$ 32.

FEAUSP

O FEAUSP é uma instituição gerida pela Associação Educacional Visconde de Cairu (AEVC). O cursinho é gratuito e oferece duas turmas, de segunda à sexta-feira e aos sábados. As inscrições são feitas pelo site, até o dia 22 de janeiro. Os únicos valores pagos são: taxa de inscrição (R$ 30) e matrícula (R$ 130 parcelado em 3x).

Cursinho da Poli — USP

Administrado pelos estudantes da Escola Politécnica da USP, o cursinho da Poli é parceiro de várias escolas de renome, das quais recebe materiais de qualidade. As inscrições são feitas no site, até o dia 23 de janeiro. A taxa de inscrição é R$ 55, enquanto a matrícula é paga em duas parcelas de R$ 100.

Núcleo de Consciência Negra da USP

O cursinho do Núcleo de Consciência Negra (NCN) da USP é destinado a estudantes carentes ou oriundos de escolas públicas, negros e negras. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio de um formulário online, enquanto durarem as vagas.

Cursinho Popular Clarice Lispector

Administrado pelos alunos do Centro Acadêmico de Farmácia da USP, o Cursinho Popular Clarice Lispector é gratuito, voltado para alunos que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. As inscrições são gratuitas, realizadas por meio de um formulário online, até o dia 26 de janeiro.